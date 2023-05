Qu’attendre de la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment ?

Imaginée pour combler les lacunes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de l’Union, la nouvelle Autorité européenne en la matière assurera un rôle de surveillance de grande ampleur sur les territoires des États membres. Elle devra également participer activement à l’harmonisation de la réglementation et à la coordination des différents acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment.

NDA –Article rédigé avec la participation de Capucine Briand.

Le 6 décembre 2022, Paris s’est portée candidate pour accueillir la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC), annoncée dans une proposition de règlement publiée par la Commission européenne le 20 juillet 20211. Face aux villes concurrentes que sont Madrid, Vilnius, Vienne et Francfort, Paris fait valoir l’engagement de la France dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), récemment reconnu par le groupe d’action financière (GAFI). Au terme d’une procédure de deux ans, l’organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme a en effet placé la France au premier rang ex aequo avec le Royaume-Uni en termes d’efficacité LBC-FT. C’est pour asseoir son rôle moteur en la matière que la France souhaite accueillir cette nouvelle autorité européenne, qui disposera de pouvoirs de surveillance et de sanction et veillera à la mise en œuvre harmonisée de la réglementation européenne. Si la candidature de Paris est retenue, l’autorité de lutte contre le blanchiment s’installera dans la même ville que le GAFI et l’Autorité bancaire européenne (ABE), implantée dans le quartier de la Défense depuis 2019.

La création d’une Autorité européenne indépendante

Le plan d’actions de la Commission pour une politique globale de l’Union européenne (UE) en matière de prévention BC-FT, publié le 7 mai 20202, envisageait deux options.

La première était la création d’une autorité ad hoc ou l’élargissement des pouvoirs et des missions de l’ABE.

La deuxième option s’inscrivait dans la continuité du système actuel, dans lequel des autorités nationales de lutte anti-blanchiment sont coordonnées au niveau européen par l’ABE. Toutefois, face aux défaillances de surveillance desdites autorités nationales, révélées par diverses affaires de blanchiment de capitaux3, la création d’une nouvelle autorité européenne indépendante s’est imposée.

Le 20 juillet 2021, conformément aux avis du Parlement4 et du Conseil européen5, la Commission a donc proposé d’instituer l’ALBC – Anti-Money Laundering Agency ou AMLA en anglais. La proposition a été reprise et renforcée par le Conseil européen dans son texte du 29 juin 20226, qui n’est encore qu’une position partielle, le lieu du siège de la nouvelle autorité n’ayant pas encore été arrêté. Le 28 mars 2023, les députés européens membres de la commission ECON7 ont à leur tour adopté leur version de la proposition de règlement instituant l’ALBC, animés par la volonté de renforcer encore ses compétences. Les négociations entre le Parlement européen et le Conseil, pour l’adoption du règlement définitif, pourront donc débuter courant mai 2023, après un vote en assemblée plénière pour confirmer la proposition adoptée par la commission ECON.

L’ALBC sera une agence décentralisée de l’UE dotée de la personnalité juridique8.

Un nouveau paquet législatif européen LBC-FT

La création de l’ALBC s’inscrit dans un ensemble de propositions législatives ayant vocation à renforcer les règles de l’UE en matière de LBC-FT, à savoir :

un règlement portant refonte du règlement sur les transferts de fonds9, qui a donné lieu à un accord provisoire entre le Conseil et le Parlement européen le 29 juin 2022 ;

un règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme10, sur lequel le Conseil a arrêté sa position le 7 décembre 2022 et la commission ECON le 28 mars 202311 ;

une directive relative aux mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux12, sur laquelle le Conseil a également arrêté sa position le 7 décembre 2022, et la commission ECON le 28 mars 202313.

L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment, qui devrait véritablement voir le jour dans le courant de l’année 2023, devra agir dans le cadre délimité par les règlements et directives précités, avec l’objectif de protéger l’intérêt général, la stabilité du système financier de l’UE et le bon fonctionnement du marché unique14.

Un rôle de surveillance du secteur financier

Cette autorité aura tout d’abord un rôle de surveillance du secteur financier au niveau européen, qui se traduira par :

une surveillance directe, portant sur les entités transfrontalières du secteur financier, jugées par l’ALBC, au terme d’une procédure dite « standard »15, comme étant les plus à risque. Cette autorité aura également la faculté de mettre en œuvre une procédure « d’urgence »16, qui lui permettra de se substituer à une autorité de surveillance nationale si cette dernière ne traite pas de manière efficace et adéquate les violations d’une entité du secteur financier à la réglementation LBC-FT. La liste des entités assujetties sélectionnées pour être directement surveillées sera réévaluée tous les trois ans17. La surveillance directe s’effectuera conjointement avec les autorités de surveillance nationales18. L’ALBC disposera d’un pouvoir de demande d’informations et de pouvoirs d’enquête grâce auxquels elle pourra effectuer des visites sur place, exiger la communication de documents et procéder à toute audition utile19 ;

une surveillance indirecte s’agissant des entités assujetties non sélectionnées, dont le contrôle direct ressortira à la compétence des superviseurs financiers au niveau national. Sur ce point, la Commission soulignait que « le cadre LBC-FT de l’UE n’est jamais aussi solide que son maillon le plus faible, et les défaillances d’une autorité nationale compétente créent des risques pour l’ensemble du marché unique »20. L’ALBC procédera donc à des contrôles périodiques afin de vérifier que tous les superviseurs financiers nationaux disposent des ressources et des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de leurs missions21. Elle devra également veiller à l’établissement et au bon fonctionnement des collèges de surveillance LBC22 prévus par la proposition de directive du 20 juillet 2021 précitée. Ces collèges s’intéresseront aux établissements de crédit ou financiers qui sont établis dans au moins trois pays membres et réuniront tous les superviseurs financiers chargés de la surveillance en matière de lutte contre le blanchiment23. L’objectif est d’harmoniser l’accès aux informations concernant les entités concernées, pour une surveillance plus efficace.

Un rôle de surveillance du secteur non financier

Dans le cadre de la surveillance indirecte des entités assujetties du secteur non financier, l’ALBC devra coordonner et contrôler des superviseurs non financiers24, y compris des organismes d’autorégulation. Elle pourra demander à ces superviseurs non financiers de mener des enquêtes sur des violations de la réglementation LBC-FT et de sanctionner les entités assujetties le cas échéant25. La délégation des barreaux de France et, avec elle, une partie de la profession s’inquiètent des conséquences des dispositions concernant les organismes d’autorégulation, dont les ordres font partie. Ajoutées à celles contenues dans le projet de directive du 20 juillet 2021, elles pourraient permettre une ingérence d’autorités de supervision nationale et européenne au sein des ordres, remettant en cause le principe de l’autorégulation qui garantit notamment le secret professionnel de l’avocat26.

La coordination des cellules de renseignement financier nationales (CRF)

Si la détection et le signalement des mouvements financiers effectués aux fins de blanchiment demeurent la responsabilité des CRF, tel que Tracfin en France, l’ALBC devra assurer l’échange d’informations et la coopération entre ces CRF. Elle devra également leur fournir une assistance pour identifier les mouvements financiers anormaux et mettre à leur disposition des services et outils informatiques et d’intelligence artificielle pour le partage sécurisé d’informations27.