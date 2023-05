Le droit de l’entreprise est-il un facteur de progrès social et environnemental ?

étudiante en master 2 Contrats d’affaires et droit du marché à la faculté de droit et science politique de l’université de Bordeaux

Entre guerres, pénuries ou catastrophes climatiques, notre société n’a jamais été autant en demande d’un progrès social et environnemental. L’entreprise est l’un des acteurs clé de la réalisation de ce progrès. Le droit de l’entreprise devient alors un outil efficace qui permet d’impacter directement ou indirectement l’activité de l’entreprise. Lorsqu’il allie coercition et incitation, le droit de l’entreprise est, ainsi, un facteur de progrès social et environnemental.

NDA –Cette réflexion sur le droit de l’entreprise comme facteur de progrès social et environnemental trouve son origine dans la première épreuve écrite du prix Pierre Godé, 1re édition 2022, remportée par l’autrice. Le prix Pierre Godé, organisé en partenariat avec la Fondation de l’Université de Lille et parrainé par le Groupe LVMH, récompense un(e) étudiant(e) en master de droit des affaires ou de droit de l’entreprise.

La consécration d’une responsabilité sociale de l’entreprise par la loi NRE du 15 mai 20011 et les textes subséquents2 transforment l’entreprise « d’une institution centrée sur elle-même, ses clients et ses fournisseurs à une organisation plus ouverte sur le monde »3. Ainsi, « l’importance prise par ces instruments de RSE pourrait conduire le juge à déceler des éléments permettant de réévaluer et rehausser les standards de comportement attendu des entreprises »4. L’entreprise est à la fois encouragée et contrainte par le droit à être un facteur de progrès social et environnemental.

D’après l’INSEE5, l’entreprise est « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes ». Cette définition a été reprise dans la loi de modernisation de l’économie de 20086. C’est-à-dire que l’entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché. C’est une notion économique qui n’est pas appréhendée en tant que telle par le droit7. Le droit encadre l’entreprise au travers de son activité, grâce aux diverses formes juridiques telles que la société civile, la société anonyme, la société à responsabilité limitée, etc. Le droit est une norme juridiquement obligatoire, généralement assortie de la contrainte étatique, quels que soient sa source, son degré de généralité et sa portée. Ainsi, le droit est un ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société. Par conséquent, le droit de l’entreprise constitue l’ensemble des normes assorties de la contrainte étatique dont l’objet est l’encadrement de l’activité de l’entreprise. Néanmoins, il convient de rappeler qu’une règle de droit peut être dépourvue de la contrainte étatique. Cette dernière s’apprécie comme une norme de droit souple, incitative mais non coercitive. Il existe deux natures de norme de droit souple, l’une « strictement » souple et l’autre assortie de la contrainte étatique. Cette dernière vient imposer des obligations de « dire », et non de « faire ». Donc, « trois types de règles législatives peuvent venir interférer, directement ou indirectement, avec les actions des entreprises »8, la norme de droit dur, la norme « floue » indirectement coercitive et la norme « molle » sans sanction9.

Le progrès est une évolution régulière de l’humanité, de la civilisation, pour tendre vers un but idéal. Issu du grec eidos (signifiant la forme et l’idée), l’idéal désigne l’accomplissement parfait d’une idée, l’idéal s’appréciant alors comme la parfaite aspiration du cœur et de l’esprit. Elle peut être de nature sociale et environnementale. Le social étant tout ce qui est relatif à un groupe d’individus considéré comme un tout (société) et aux rapports de ces individus entre eux. C’est l’idée de justice et de protection sociale qui apporterait égalité de droits et solidarité entre tous les individus. L’environnement s’entend comme l’ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Donc, l’entreprise, en raison des effets de son activité sur la société, peut être un facteur de progrès social et environnemental. En ce sens, elle concourt à l’évolution de notre société vers un idéal.

La liberté d’entreprendre a depuis longtemps impliqué un devoir de vigilance face aux risques d’atteinte aux droits fondamentaux et universels10. « Ce n’est pas une responsabilité illimitée, mais une nécessaire et raisonnable prudence face aux atteintes et aux risques les plus forts »11. L’idée d’une responsabilité sociale et environnementale remonte à la fin du XXe siècle. Cette responsabilité sociétale des entreprises (RSE) s’est développée à partir des « années 1990, notamment le Sommet de la Terre à Rio en 1992 qui a consacré les objectifs de Développement durable au plan mondial »12. En suivant, de nombreuses normes de droit souple « strictement » incitatives ont été prises au niveau international, comme le pacte mondial de l’Organisation des Nations unies (ONU) en 200013, les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 201114, les principes directeurs de l’ONU en 201115, la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale16… Il en résulte que « la RSE non obligatoire et volontaire, est un droit doux, et symbolise même la soft law »17. Pour autant, ces normes n’ont pas engendré un changement de comportement des entreprises permettant l’atteinte d’un idéal. Ces normes non contraignantes « se réduisent souvent à un effet d’annonce »18. Elles ne sont alors pas devenues un facteur fort de progrès social et environnemental. Or, le changement climatique, la raréfaction des énergies fossiles, la pandémie du coronavirus et la guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui incitent toutes les parties prenantes de notre société à changer leurs comportements. L’entreprise, étant au cœur de l’activité économique, peut être un acteur clé du progrès social et environnemental. Toutefois, l’entreprise reste « gouvernée de l’extérieur par le marché »19, l’impulsion du droit de l’entreprise devient alors nécessaire.

Au regard de tous ces éléments, se pose la question de savoir si le droit de l’entreprise est un facteur de progrès social et environnemental.

Entre droit souple et droit dur, le droit de l’entreprise contribue au progrès social et environnemental par la coercition (I) et par l’incitation (II).

I – Un facteur de progrès social et environnemental par la coercition du droit de l’entreprise Initialement appréhendée comme la maximisation du profit20, la RSE a d’abord été définie par la Commission européenne comme « un concept qui désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes »21 avant d’être réduite à « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société »22. Sous l’impulsion de la RSE, le droit est venu contraindre les entreprises à adopter une telle démarche par l’introduction du devoir de vigilance (A) et la modification de la notion d’« intérêt social », « boussole » de la gestion de l’entreprise (B). A – L’efficace coercition du droit de l’entreprise par le devoir de vigilance Le devoir de vigilance, introduit par la loi du 27 mars 201723, inséré aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce, impose une réelle responsabilisation des entreprises en matière de droits humains et d’environnement. Bien que seules les entreprises d’une certaine taille24 soient concernées par ce devoir de vigilance, on voit bien comment les normes de droit souple des principes de l’OCDE et de l’ONU sur les droits humains ont été reprises pour se muer en norme coercitive, sous l’effet d’un droit de la compliance particulièrement exigeant. Les entreprises soumises au devoir de vigilance doivent alors établir et mettre en œuvre « un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle »25. Le droit est venu imposer une obligation de moyen à l’entreprise. Cette dernière doit prouver, en cas d’action en justice, que les risques sociaux et environnementaux de son activité sont maîtrisés. C’est sur le fondement du devoir de vigilance que des associations et organisations non gouvernementales (ONG) ont pu attaquer les projets Tilenga et EACOP en Ouganda et en Tanzanie du groupe Total Energie devant le tribunal judiciaire de Paris26. Le droit de l’entreprise s’est alors renouvelé. L’introduction du devoir de vigilance oblige à appréhender l’entité qui a le contrôle effectif sur l’activité emportant des risques sociaux et environnementaux, faisant mentir Ripert qui affirmait que « ces personnes, dites morales, n’ont pas de vie morale »27. La personnalité morale de l’entreprise reprend alors sa place, celle d’une autonomie patrimoniale au service d’une activité28. Le devoir de vigilance s’apprécie géographiquement et temporellement, sans être enfermé par des stipulations contractuelles. Ce phénomène est appréhendé par les gestionnaires et les économistes sous l’appellation d’« entreprise étendue »29. On vient rechercher, avec ce devoir de vigilance, la réalité du pouvoir. « Plus s’étend la sphère des risques, plus se fait pressante et urgente la recherche d’un responsable, c’est-à-dire de quelqu’un, personne physique ou morale, capable d’indemniser et de réparer »30. Ainsi, s’ajoute la nécessité d’identifier le véritable responsable. En définitive, le droit de l’entreprise vient, grâce au devoir de vigilance, introduire une norme coercitive incarnant un réel progrès social et environnemental. Dans le cas où une entreprise ne respecterait pas son devoir de vigilance, le juge peut lui enjoindre, sous astreinte, de mettre son plan de vigilance en conformité avec la loi31, mettre en œuvre de façon effective les mesures de vigilance inscrites dans le plan et suspendre les travaux afférents au projet. La loi PACTE32 votée en 2019 est venue encourager le progrès social et environnemental en obligeant les entreprises à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux33. B – L’efficace coercition du droit de l’entreprise et la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux La loi PACTE du 22 mai 201934 est venue impulser un changement de comportement des sociétés en les obligeant à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion des entreprises35 ou en leur permettant d’inscrire dans les statuts une raison d’être36. Traditionnellement, les juges utilisent l’intérêt social comme une « boussole »37 pour contrôler l’activité des sociétés. Le juge s’étant interdit de prendre en compte l’opportunité des délibérations sociales, il utilise la référence à l’intérêt social pour sanctionner les délibérations qui n’ont aucune utilité pour la société. Par exemple, en matière de droit de vote des associés, le juge peut caractériser et sanctionner un abus par, notamment, la violation de l’intérêt social38. Cette notion d’« intérêt social de la société » n’avait pas de définition légale avant la loi PACTE, la seule mention explicite se trouvait à l’article 1848 du Code civil : « Le gérant peut accomplir tout acte de gestion que demande l’intérêt de la société ». L’intérêt social est alors « un impératif de conduite, en clair la boussole qui indique la marche à suivre »39 aux organes dirigeants de la société. La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de l’entreprise dictée par les nouveaux textes oblige les sociétés à élargir l’intérêt social aux intérêts des salariés, des partenaires économiques ou encore de tout individu qui se verrait impacté par les décisions de la société. Cette mutation de l’intérêt social de la société est le reflet d’une « transformation d’un capitalisme financier à bout de souffle »40. Toutefois, la définition de l’intérêt social, comprenant les enjeux sociaux et environnementaux, n’est pas assez précise pour que le juge puisse l’utiliser. La logique d’un intérêt social sans limitation tel que celui-ci entraînerait la confusion entre l’intérêt de la société et l’intérêt général. Dès lors, « si le juge devait en définitive donner une portée véritable à l’introduction de cette notion, il lui appartiendrait, d’abord, de préciser les intérêts à considérer et, ensuite, de procéder à une pesée entre tous les intérêts en présence pour en apprécier la violation »41. Mais, à trop étendre la notion, ne risque-t-on pas de confondre l’intérêt social de la société-entreprise avec l’intérêt de la société civile tout entière ? La loi PACTE a opéré une mutation du droit de l’entreprise qui devient un véritable facteur de progrès social et environnemental. Lequel ne peut s’appréhender dans une économie de marché que par le complément d’une démarche de droit souple.