Cession du fonds de commerce, la clause d’agrément prévue au bail commercial s’impose au liquidateur

Si la cession du fonds de commerce comprenant le bail, dans une cession isolée d’actif, doit respecter la force obligatoire du bail commercial, toutes les clauses ne sont pas visées. Par un effort d’exhaustivité, la Cour de cassation prend soin de rappeler qu’il faut écarter la clause de solidarité du cédant (A). Aussi, la Cour réussit à concilier l’intérêt des contractants et celui de la procédure collective (B).

Avant 2005, la clause de solidarité n’était qu’inopposable à l’administrateur. Mais, afin d’« éviter que l’administrateur ne soit gêné par des contraintes légales ou contractuelles » 15 , elle est désormais réputée non écrite. L’exclusion de cette clause, que la Cour de cassation tient dans cet arrêt à rappeler, a pour but de concilier avec succès l’intérêt des contractants et celui de la procédure collective.

L’exception rappelée par la Cour de cassation peut avoir une autre explication : la stricte application de l’ article L. 641-12, alinéa 5, du Code de commerce , qui prévoit que la cession du bail par le liquidateur, en dehors du plan de cession, s’opère aux conditions que le bail énonce, à l’exception de la clause « imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire [qui elle] est réputée non écrite » 14 . On pourrait prêter de multiples intentions à la Cour de cassation, mais il semblerait que le souci de complétude dans l’application de l’article soit encore la raison la plus plausible d’une telle précision.

La précision a peut-être pour but de rappeler que l’ article L. 641-12 du Code de commerce ne neutralise que les clauses de garantie imposées au cédant. Ainsi, il s’agirait de rappeler que de telles clauses demeurent efficaces si elles obligent le cessionnaire. Autrement dit et implicitement, la Cour de cassation tend à conserver la validité de la jurisprudence antérieure sur les clauses de garantie inversée, qui impose au cessionnaire de garantir les sommes dues par le cédant, en cas de cession isolée d’actifs 12 . Efficace en cas de cession isolée d’actifs, la clause de garantie inversée est réputée non écrite en cas de cession d’entreprise 13 .

B – La conciliation réussie entre l’intérêt des contractants et celui de la procédure collective

En liquidation judiciaire, « la cession de l’entreprise est envisageable, que ce soit de manière totale ou de manière partielle, ou si l’intérêt public ou l’intérêt des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal »16. Autrement dit, il s’agit de concilier les intérêts en présence et, notamment, au regard des considérations économiques.

C’est bien ce qui ressort de cet arrêt. La Cour de cassation concilie l’intérêt des contractants et l’intérêt de la procédure collective. La clause d’agrément impose l’intervention du bailleur à l’acte de cession, et cela, dans son intérêt exclusif17. En l’espèce, au-delà du respect de l’article L. 641-12 du Code de commerce, la validité de la clause d’agrément, au regard de l’article L. 145-16, alinéa 1, du même code permet de ne pas paralyser la mise en œuvre efficace de la procédure collective. En l’espèce, la clause ne paralysait pas la cession, elle ne faisait que l’aménager.

Telle est la différence avec la cession de bail dans le cadre d’une cession d’entreprise, dans laquelle la clause d’agrément est écartée18. Cela ne fait que confirmer que toute clause nuisible à la procédure et à la reprise de l’entreprise doit être écartée. C’est d’ailleurs le cas d’une clause d’agrément prévoyant la cession du bail par acte notarié19 et, a fortiori, l’impossibilité de maintenir la clause d’incessibilité en vertu de l’article L. 145-16 du Code de commerce. De même, la clause de garantie imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire et la clause de garantie inversée s’imposant au cessionnaire avaient pour finalité de servir respectivement les intérêts du cessionnaire et du cédant. Ces dernières sont désormais réputées non écrites lorsque le bail est cédé en plan de cession20.

Cette conciliation des intérêts en présence qu’opère la Cour de cassation n’est que le reflet des divergences entre deux procédures, qui elles-mêmes répondent à des finalités différentes. Le sauvetage de l’entreprise et la poursuite d’activité poussent à considérer la cession d’entreprise. Cette dernière est la plus protectrice des intérêts du débiteur, des créanciers, des salariés. Mais comme cela a pu être écrit, « le droit des procédures collectives anéantit l’aspect prévisionnel du contrat et malmène la liberté contractuelle. Mais le sauvetage espéré de l’entreprise en difficulté est à ce prix »21. La cession isolée d’actifs est une procédure plus rapide et moins contraignante, elle permet alors une « réalisation rapide du fonds de commerce [qui] est le seul moyen de parvenir à une répartition collective au profit des créanciers »22, en l’absence de poursuite d’activité et de trésorerie suffisante.

Comme le professeur Bergel a pu l’écrire, à différence de nature, différence de régime23, la cession isolée d’actifs et la cession d’entreprise sont deux procédures distinctes, qu’il convient de laisser à la disposition des professionnels au regard de la situation de chaque débiteur24.