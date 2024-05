L’opposabilité de la propriété d’un aéronef immatriculé, l’inutilité de l’action en revendication

docteure en droit, membre de l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ) (EA 3177), université de Limoges

Le propriétaire d’un aéronef immatriculé n’est pas soumis à la procédure de revendication de l’article L. 624-9 du Code de commerce. Pour la première fois, la Cour de cassation énonce que la propriété de l’appareil par son immatriculation au registre national est opposable à tous, et nécessairement à la procédure collective.

Cass. com., 27 mars 2024, no 22-14028

Bien connaître le patrimoine d’une société placée en liquidation judiciaire permet de faciliter autant que possible l’apurement de son passif. Mais tous les biens détenus par le débiteur ne sont pas nécessairement sa propriété. Tel est ici le cas d’un aéronef.

Le 13 janvier 2019, il est prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société BCA et son redressement judiciaire. Le jugement est publié le même jour au BODACC. Le 27 février de la même année, la procédure est convertie en liquidation judiciaire et la société Jérôme Allais est désignée en qualité de liquidateur. Le 21 juin 2019, la société Blue Aero, mandatée par le GIE BE200, demande au liquidateur la restitution d’un aéronef, régulièrement immatriculé au registre national des aéronefs, qu’elle avait confié à la société BCA pour maintenance. Invoquant la forclusion, le liquidateur refuse la restitution. Le GIE saisit alors le juge-commissaire aux fins de restitution de l’appareil.

Le liquidateur fait grief à la cour d’appel de Lyon d’avoir ordonné la restitution de l’aéronef, ses équipements et sa documentation, en violation de l’article L. 624-10 du Code de commerce. Le liquidateur fait valoir que le GIE a demandé la restitution de l’appareil le 14 octobre 2020 invoquant l’immatriculation de celui-ci. Selon le liquidateur, le GIE n’a pas exercé l’action en revendication dans le délai de trois mois impartis à peine de forclusion, ainsi son droit de propriété était inopposable à la liquidation judiciaire.

Le propriétaire d’un aéronef immatriculé est-il tenu de respecter la procédure de revendication, lorsque l’appareil est entre les mains d’une entreprise en procédure collective ?

Après avoir rappelé les conditions et le but de l’action en revendication, la Cour de cassation se réfère au Code des transports applicable aux aéronefs. La Cour précise que l’inscription de l’aéronef au registre français d’immatriculation de la direction générale de l’aviation valait titre de propriété, opposable à tous, y compris nécessairement à la procédure collective. Ainsi, peu importe la forclusion, la procédure de revendication ne s’appliquait pas en l’espèce, l’aéronef devait être restitué au GIE et le pourvoi devait être rejeté.

Par cette solution de principe, la Cour de cassation pose l’opposabilité erga omnes d’un aéronef immatriculé (I) et cela en dépit du but de la liquidation judiciaire (II).

II – L’opposabilité affirmée en dépit du but de la liquidation judiciaire L’aéronef n’est pas un élément de l’actif de la société BCA débitrice. La propriété de l’aéronef étant opposable, la tentative d’apurement du passif par le liquidateur est avortée (A). Cette solution ici posée ouvre également la voie de son extension (B). A – La tentative avortée d’apurement du passif L’absence de déclaration de créance, une erreur du liquidateur. Il faut rappeler que lors d’une procédure collective, s’il n’y a pas eu une demande de restitution ou de revendication dans le délai requis, le droit de propriété est inopposable à la procédure9. Le bien entre alors dans le gage commun des créanciers et s’il y a besoin le bien peut être vendu afin d’apurer le passif. En l’espèce, l’apurement du passif était légitimement le but du liquidateur, la vente de l’aéronef aurait pu rapporter des dizaines de milliers d’euros, facilitant cet apurement. Ainsi, même si le propriétaire de l’appareil invoquait l’immatriculation au registre comme titre de propriété, le liquidateur faisait notamment valoir l’absence de déclaration de créance du GIE, oubliant que la déclaration de créance n’est pas une condition de l’exercice de l’action en revendication10. L’indifférence quant à la publicité du contrat. Afin d’apurer le passif par la vente du bien, le liquidateur recherchait l’application de l’article L. 624-10 du Code de commerce qui prévoit que le « propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité (…) »11 avant le jugement d’ouverture de la procédure. Or, en l’espèce, le GIE avait confié l’aéronef à la société BCA pour des travaux de maintenance sur l’appareil. Bien que la Cour de cassation ne rapporte pas l’existence d’un contrat, il faut rappeler que le contrat de maintenance est un contrat d’entreprise qui ne relève d’aucun droit spécifique12 et qu’aucune réglementation particulière n’existe quant à sa publicité. La seule formalité de publicité ici ouverte et facultative aurait été l’enregistrement du contrat de maintenance au greffe du tribunal de commerce. Autrement dit, le liquidateur recherchait l’application d’une formalité que la loi ne prévoit pas. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on comprend d’autant mieux la solution posée par les juges de cassation, qui d’ailleurs est susceptible d’être étendue.