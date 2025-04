Précisions sur le régime de l’action en recevabilité du liquidateur judiciaire face aux actes accomplis en violation du dessaisissement

La Cour de cassation précise que « les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement (…) sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif ».

Cass. com., 15 janv. 2025, no 23-18.695

1. L’ouverture d’une procédure collective emporte des conséquences diverses vis-à-vis de la société qui est en état de cessation des paiements. Lorsque la juridiction compétence constate que la société concernée possède des capacités de restructuration, outre la sauvegarde, elle peut prononcer le redressement judiciaire. Ici, le dirigeant est assisté dans l’administration de sa société ; c’est la règle de l’assistance. En revanche, lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire est prononcé, la situation de la société est irrémédiablement compromise. C’est le principe du dessaisissement. À compter du prononcé dudit jugement, outre les actes strictement personnels, aucun acte ne peut être accompli par la société sous peine d’inopposabilité. Dans son arrêt du 15 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle cette règle cardinale de la procédure de liquidation judiciaire en y apportant une précision notoire : « quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif ». L’analyse de la position de la haute juridiction requiert de présenter les faits : la société P est placée en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Egide étant désignée liquidateur. La société P est titulaire d’un compte ouvert dans les livres d’un établissement de monnaie électronique au sens de l’article L. 526-1 du Code monétaire et financier. Le liquidateur informe celui-ci de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société. Il sollicite ensuite la clôture du compte et le versement de son solde créditeur. Une assignation est délivrée à l’établissement de monnaie électronique par le liquidateur aux fins de déclarer inopposables à la procédure collective les opérations en débit réalisées et voir condamner l’établissement à diverses sommes. Pour le liquidateur, la somme qui lui avait été remise ne correspondait pas au solde créditeur du compte tel qu’il devait résulter des opérations de paiement créditées depuis la date du jugement d’ouverture à la suite de nombreuses opérations portées au débit depuis cette date sur ordre de la société débitrice. L’établissement de monnaie électronique interjette appel devant la cour d’appel de Toulouse. D’après celui-ci, l’action du liquidateur est irrecevable. En effet, il est dépourvu de la qualité et d’intérêt à agir d’autant plus que son action n’a aucune influence sur le passif déclaré et l’actif. Cet argumentaire ne trouve pas un écho favorable auprès des juges d’appel qui condamnent in solidum l’établissement et son intermédiaire au paiement de la somme 129 661 € augmentée des intérêts au taux légal. L’affaire est portée devant la Cour de cassation. La question suivante a été mise en exergue : un acte passé par une société placée en liquidation judiciaire, au mépris de la règle du dessaisissement, peut-il être valable tenant compte du passif déclaré et de l’actif dans la procédure collective ? Ou alors, l’action en inopposabilité du liquidateur judiciaire vis-à-vis des actes accomplis par la société est-elle subordonnée à l’existence du passif déclaré dans la procédure collective ? Par arrêt de rejet, la haute juridiction note que l’action du liquidateur judiciaire visant l’inopposabilité des actes accomplis par la société est recevable (I). Cette décision s’inscrirait dans la construction par la Cour de cassation du régime applicable à la recevabilité de l’action du liquidateur judiciaire face aux actes dits inopposables (II).

I – La recevabilité de l’action en inopposabilité du liquidateur judiciaire vis-à-vis des actes accomplis en violation du dessaisissement 2. L’arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation est un arrêt de rejet. En approuvant la décision de la cour d’appel de Toulouse, la haute juridiction s’est fondée sur l’article L. 641-9 du Code de commerce1. Elle justifie la recevabilité de l’action du liquidateur par la préservation de l’intérêt des créanciers couplée à la violation de la règle du dessaisissement. Autrement dit, elle met en avant le concept d’« intérêt collectif » des créanciers à travers la saisie collective du patrimoine du débiteur2. 3. Le dessaisissement3 est un principe cardinal de la procédure collective. Pour un auteur4, c’est une notion incontournable du droit des entreprises en difficulté. Quoi qu’il en soit, le terme « dessaisissement » vient du verbe dessaisir qui signifie déposséder. Dans le cadre de la procédure collective, l’ouverture de la liquidation judiciaire dépossède le dirigeant des actes de gestion de la société tombée en faillite. Le fondement juridique de cette règle est d’encadrer les pouvoirs du dirigeant en les confiant à une tierce personne5 aux fins de protéger le patrimoine de la société en crise. La règle du dessaisissement peut aussi s’interpréter différemment : il est inadmissible de laisser le dirigeant gérer une société en crise alors qu’il a été incapable de la gérer lorsqu’elle était in bonis. Dans le cadre de l’affaire soumise devant la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 janvier 2025, la société P était-elle dans une situation financière obérée ? Aucun élément d’information ne permet de l’affirmer. Cependant, il est manifeste qu’elle a d’abord fait l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire. Fort de cette situation, un liquidateur, en l’occurrence la société Egide, a été désigné pour assurer les opérations de liquidation. Cela étant, elle a informé l’établissement de monnaie électronique de l’ouverture d’une procédure de liquidation et a subséquemment demandé la clôture du compte et le versement du solde créditeur sur les comptes ouverts pour les opérations de liquidation, ce qui a été fait. Malheureusement, les sommes versées ne correspondant pas au solde créditeur tel qu’observé depuis la date du jugement d’ouverture, le liquidateur a lancé une action en inopposabilité. Cette action trouve droit d’être citée puisqu’elle est fondée sur l’article L. 641-9 du Code de commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». 4. Il convient de s’interroger à cette étape : l’action de la société Egide est-elle recevable ? La réponse est incontestablement affirmative. Elle a la qualité à agir : c’est une société investie dans la mission de liquidation désignée aux termes de ce jugement de procédure collective. Elle l’a également puisque son action vise à rendre inopposables à la procédure collective les opérations accomplies par l’établissement en violation du dessaisissement. In fine, la recevabilité de l’action de liquidation judiciaire a pour but de reconstituer le patrimoine de la société en crise en vue de désintéresser les créanciers de la société P. Sur la question de la recevabilité de l’action du liquidateur judiciaire, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sans conteste : « La recevabilité de son action n’est pas conditionnée à la démonstration préalable de l’existence d’une insuffisance d’actif, ni limitée au montant de cette dernière ». 5. De ce qui précède, il est judicieux de rappeler que l’action menée par un liquidateur judiciaire en vue de rendre inopposables les actes passés au mépris de la règle du dessaisissement est juridiquement fondée. Cette position réitérée de la haute juridiction ne présage-t-elle pas la construction d’un régime applicable aux actions du liquidation judiciaire ?