Résiliation du contrat de location-gérance et transfert des contrats de travail, la propriété du fonds n’est pas sa possession

Dès la notification de la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire, s’opère le retour du fonds dans le patrimoine du loueur. Ce dernier doit alors assumer la charge des contrats de travail conclus par le locataire-gérant, sauf ruine du fonds.

Lorsque le contrat de location-gérance s’éteint, la loi prévoit que le loueur doive poursuivre les contrats de travail en cours à la date d’expiration de la location. Mais lorsque le liquidateur judiciaire résilie le contrat de location-gérance, à quelle date le loueur doit-il poursuivre ces contrats ? C’est à cette question que la chambre sociale de la Cour de cassation répond.

La société Exploitation du festival, locataire-gérante d’un fonds de commerce appartenant à la société Horizon, a engagé sept salariés, dont Monsieur D., entre le 1er mai 2000 et le 8 juillet 2016. Le 24 janvier 2017, le redressement judiciaire de la société locataire-gérante a été converti en liquidation judiciaire. La société Isa, désignée liquidateur, a notifié, par lettre du 6 février 2017, à la société Horizon l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance et l’intention de restituer le fonds à compter du jour de la liquidation judiciaire. À la suite du transfert des contrats de travail, la société Horizon a refusé de verser les salaires de février et de mars 2017. Les salariés ont alors saisi la juridiction prud’homale. Le 15 octobre 2019, la société Horizon a été placée en redressement judiciaire.

Les salariés contestent les décisions du 5 novembre 2021 rendues par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui les ont déboutées de leurs demandes de fixation de la date du transfert des contrats de travail au 1er avril 2017. Les salariés font valoir « que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire du locataire gérant entraîne automatiquement le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire et le transfert des contrats de travail lesquels se poursuivent avec ce dernier ». Les salariés rappellent que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 24 janvier 2017, et que le courrier du liquidateur sur l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance et son intention de restituer le fonds à la société propriétaire au jour de la liquidation datait du 6 février 2017, avec mention du nom des salariés et du transfert des contrats de travail.

Les salariés reprochent à la cour d’appel d’avoir violé l’article L. 1224-1 du Code du travail en fixant la date de transfert des contrats de travail au 1er avril 2017, considérant que la société Horizon n’avait reçu les clés que le 31 mars 2017, empêchant toute exploitation avant le 1er avril 2017. C’est à ce titre que les salariés reprochent à la cour d’appel une violation de l’article L. 1224-1 du Code du travail. En effet, selon eux, la disposition n’est pas respectée car les juges du fond n’ont pas recherché, contrairement à ce que la disposition prévoit, si au moment de la rupture du contrat de location-gérance le fonds était inexploitable ou en ruine, seule circonstance faisant obstacle au transfert des contrats. Ils rappellent que l’effet de l’expiration du contrat de location-gérance est le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, qui devait assumer les obligations inhérentes aux contrats.

Si le transfert des contrats de travail est au cœur de ces arrêts, c’est bien sur la date de ce transfert que répond la Cour de cassation. Ainsi à la question de la date du transfert des contrats de travail au propriétaire du fonds, la Cour de cassation devait au préalable connaître de la date à laquelle le fonds retourne à son propriétaire, en cas de résiliation de la location-gérance.

Après avoir reproduit l’article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour de cassation répond sous la forme d’un attendu de principe. Ainsi « sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne, dès la date de notification de la résiliation, le retour du fonds dans le patrimoine du propriétaire, lequel doit dès cette date, assumer toutes les obligations du contrat de travail ». Partant, l’arrêt de la cour d’appel, qui avait fixé la date de transfert des contrats au regard de la mise en œuvre des opérations de liquidation, comme les inventaires et la réception des clés, doit être cassé.

Par cette solution, la Cour de cassation énonce que la poursuite des contrats de travail par le loueur s’opère à la date de notification de la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur (I) et ne manque pas de rappeler que propriété du fonds ne rime pas avec sa possession (II).