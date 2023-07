Francine Savidan : « La créativité des entrepreneuses d’Île-de-France m’épate » !

Seine-Saint-Denis (93)

Chaque année depuis 2015, Initiative Île-de-France, réseau associatif d’accompagnement et de financement des entrepreneures, organise le concours Créatrice d’Avenir avec l’appui de la préfecture de Paris et d’Île-de-France, la Région Île-de-France, Bpifrance, et différents partenaires privés. Cet événement à destination des femmes entrepreneurs d’Île-de-France est désormais incontournable de la vie économique de la région. Depuis le 1er juin, les candidatures sont ouvertes. Les créatrices ont jusqu’au 30 septembre prochain pour candidater. Francine Savidan, ancienne avocate du barreau de Seine-Saint-Denis et présidente d’Initiative Île-de-France, nous présente ce concours devenu incontournable. Rencontre.

Actu-Juridique : Quel est l’état d’esprit de ce concours ?

Francine Savidan : Notre objectif est de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes, de soutenir et de valoriser celles qui osent entreprendre et réussir et ainsi booster le nombre de femmes qui entreprennent dans la région. Toutes les femmes qui portent un projet entrepreneurial peuvent concourir, dès lors que le siège social de leur entreprise est situé en Île-de-France et qu’au moins 50 % des parts sont détenues par des femmes, et que la présidente est une femme. Chaque année, nous mettons en lumière 6 créatrices, qui se voient attribuer un prix. Elles bénéficient de financement – la valeur cumulée des prix est de 60 000 euros -, d’accompagnement et d’une mise en réseau sur le long terme, mais aussi de services proposés par nos partenaires, qui leur offrent, par exemple, du coaching ou des billets d’avion. Nous cherchons à mettre en lumière ces femmes pour qu’elles fassent figure de modèle et montrent aux autres qu’il est possible d’oser et de réussir. Ce concours lancé en 2015 connaît un succès croissant. Les créatrices des différentes éditions se connaissent, certaines deviennent ambassadrices du concours. Créer une communauté de femmes soudées, qui s’épaulent est également un des objectifs du concours.

AJ : Les femmes manquent donc de modèles ?

Francine Savidan : Beaucoup de femmes doutent, pensent qu’elles manquent de compétences, n’osent pas se lancer car elles craignent, en devenant cheffe d’entreprise, de mettre en péril un équilibre familial. Nous cherchons à les aider à dépasser ces blocages et à briser le plafond de verre qui entrave encore les carrières des femmes. Notre objectif est d’obtenir la parité dans le domaine de la création d’entreprises. Nous avons pour cela cinq lignes directrices : développer l’entrepreneuriat des femmes, sensibiliser à la création d’entreprise en les informant sur les aides qu’elles peuvent mobiliser, mettre à l’honneur celles qui ont réussi et les faire parler de leur entreprise, accompagner les créatrices et donner envie. Le concours, en valorisant les femmes qui osent entreprendre et réussir, donne envie, confiance et inspire celles qui voudraient ou hésiteraient encore à se lancer. Depuis son lancement en 2011, « Créatrices d’Avenir » a enregistré les candidatures de près de 3 500 femmes entrepreneurs franciliennes, sélectionné 185 finalistes et récompensé 70 lauréates.

AJ : Comment se porte l’entreprenariat des femmes en Île-de-France ?

Francine Savidan : L’Île-de-France enregistre un taux de 34 % d’entreprises dirigées par des femmes. Ces chiffres sont assez variables selon les départements : en Seine-Saint-Denis (93), ce taux atteint 40 %. Sur l’ensemble des départements franciliens, les femmes sont en général assez motivées, mais la difficulté est de recruter des entrepreneuses dans les quartiers « politiques » de la ville.

AJ : Comment s’organise le concours ?

Francine Savidan : Il s’articule autour de 5 thématiques qui correspondent à des activités ciblées : le prix « Mixité des métiers » récompense des femmes qui œuvrent dans un secteur traditionnellement masculin, le prix « Impact » valorise l’économie circulaire et le développement durable, et nous avons également les prix « Innovation », « Quartiers » et « Artisanat ». En plus de ces prix par domaine d’activité, nous avons un prix du public, qui fait suite à un vote en ligne, et un Grand prix « Créatrices d’Avenir ».

AJ : Comment sont sélectionnées les candidates ?

Francine Savidan : Tous les départements sont mobilisés, et toutes les associations locales du réseau Initiative qui accompagnent les entrepreneures en région francilienne participent au jury et au recrutement. Chaque département a un jury, qui collecte les candidatures par le biais d’associations de terrain. Ces associations relais permettent d’avoir une proximité avec les créatrices d’entreprises. Les jurys départementaux sélectionnent ensuite leur finaliste pour chacun des cinq prix. Cela fait un ensemble de 40 finalistes départementales, parmi lesquelles le jury régional sélectionne 15 finalistes régionales, qui, dès lors qu’elles font partie de ce groupe, bénéficient d’une visibilité et sont accompagnées. Le concours est aujourd’hui très connu. Il bénéficie d’une très bonne visibilité médiatique, notamment lors de la cérémonie de remise des prix en décembre. Je les vois évoluer entre le moment où elles sont accompagnées par notre réseau et le pitch final de leur projet qu’elles présentent à la fin du concours.

AJ : Pouvez-vous nous présenter quelques projets récompensés ?

Francine Savidan : Les personnes récompensées sont toujours remarquables. Elles sont toutes très marquantes. Pour vous donner quelques exemples de lauréates des dernières éditions : nous avons primé deux jeunes femmes qui évoluaient dans le monde du cinéma et ont eu l’idée, surprenante et originale, de créer des bébés factices pour les tournages de film. Cela permet de résoudre des difficultés pour les réalisateurs qui peuvent difficilement emprunter un bébé pour les besoins d’un film ! Depuis qu’elles ont eu ce prix, on voit leurs bébés factices dans beaucoup de films et elles ont été invitées au dernier festival de Cannes.

Dans le domaine de l’artisanat, nous avons récompensé une femme qui restaure des tapisseries : depuis son prix, des administrations qui ont dans leurs locaux des tapisseries de valeur ont fait appel à elle.

Dans le domaine de l’innovation, nous voyons toujours des créatrices avec de très bonnes idées. L’an dernier, le prix a été remis à une femme, scientifique de haut niveau, qui est en train de développer une nouvelle méthode de dépistage du cancer.

Notre prix quartiers, en 2022, était lui revenu à deux jeunes femmes, mères de famille, créatrices d’un nouveau produit, le « Pass’Manche », qui aide les enfants et personnes âgées ou en situation de handicap à s’habiller, en accrochant la manche du pull au manteau.

Les créatrices fourmillent d’idées. Leur créativité m’épate. Ce concours reflète chaque année la capacité des femmes d’Île-de-France à inventer et à faire bouger les lignes !