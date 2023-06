La loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux : à quoi s’attendre concrètement ?

La facilité d’accès aux contenus digitaux comme la facilité de créer ces contenus conduit à des dérives que la loi tente souvent de rattraper. C’est ce qu’illustre la loi sur les influenceurs visant à réguler les activités autour des personnes qui mobilisent leur notoriété pour créer des contenus en ligne, en vue de faire de la promotion (biens, services, causes diverses), en contrepartie d’une rémunération ou d’un avantage en nature. Agents d’influenceurs, influenceurs et annonceurs sont désormais contraints par des règles à respecter sous peine de sanctions graves.

Que contient concrètement la loi ?

Le premier apport fondamental de cette loi est d’apporter une définition à la profession d’influenceur pour éviter que des influenceurs déviants continuent à utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des contenus digitaux illicites.

Ensuite, les apports s’articulent autour de quatre thématiques qui ressortent de la loi :

• la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses telles que l’utilisation d’images trafiquées ou l’influence commerciale dans les secteurs régulés (financier, santé, pari sportif, contrefaçon…) ;

• la transparence des relations entre influenceurs, marques et consommateurs ;

• la contractualisation et donc la responsabilité des influenceurs, agents et annonceurs. Ces contrats devront par exemple prévoir les missions confiées, la rémunération, l’application du droit français pour une audience en France. Il faut également noter que la loi insère la notion de responsabilité solidaire entre agents, influenceurs et annonceurs ;

• la protection de la propriété intellectuelle.

Le dernier apport et non le moindre, c’est l’objectif avoué de cette loi de sanctionner fortement pour protéger les influenceurs et les consommateurs.

Quelles sanctions sont prévues pour ceux qui ne respecteraient pas la loi ?

Dispositions Contenu Texte adopté par l’Assemblée nationale Texte adopté par le Sénat Article 2B Interdiction de toute promotion portant atteinte à la santé publique Six mois d’emprisonnement et 300 000 € d’amende1 Deux ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende2 Article 2C Mention explicite « Publicité », claire, lisible et identifiable durant l’intégralité de la promotion Un an d’emprisonnement et 4 500 € d’amende Deux ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende3 Souscription à un contrat d’abonnement Un an d’emprisonnement et 4 500 € d’amende Article 4 bis Injonction assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder 1 500€ Injonction assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder 3 000 €4 Article L. 572-28 du Code de la consommation Offre d’investissement en ligne méconnaissant l’une des interdictions prescrites aux articles L. 573-1, L. 573-7, L. 573-9, L. 573-12, L. 573-15, L. 572-23, L. 572-24, L. 572-27 et L. 573-8 Un an d’emprisonnement et 300 000 € d’amende

À noter : le fait de préciser ces sanctions dans la loi permettra désormais à tout internaute de signaler plus facilement un contenu illicite sur une plateforme. Pour rappel, conformément au Digital service act (DSA), les plateformes devront proposer un bouton pour signaler les contenus illicites et traiter en priorité les notifications des signaleurs de confiance. Cette dernière devra supprimer le contenu illicite sans délai, ce qui est une sanction souvent bien plus importante qu’une amende…

Quels sont les secteurs concernés ?

Tous les secteurs sont concernés. Toutefois, une attention particulière est portée à la protection des mineurs et des secteurs réglementés tels que la santé, le secteur financier et la protection de la propriété intellectuelle.

Quelles seraient les obligations pour les influenceurs ? Quelles sont leurs responsabilités, qu’ils soient localisés en France ou à l’étranger ?

L’obligation première d’un influenceur responsable est de se former ! L’influenceur ne peut plus se dédouaner et doit prendre conscience que les contenus publiés en ligne ont des conséquences sur les auditeurs. Ainsi, l’influenceur devra se conformer aux recommandations du ministère de l’Économie5, s’assurer que ses propos sont licites et respecter notamment :

• l’interdiction de certaines publicités (chirurgie esthétique, nicotine, contrats financiers risqués, produits illicites et contrefaisants, jeux d’argent…) ;

• l’obligation d’information renforcée par la mention « Publicité » ou « Images retouchées » ;

• l’encadrement des pratiques de livraison directe, dites de dropshipping.

Attention, la responsabilité des influenceurs ne change pas en fonction de leur localisation. En effet, si un influenceur est installé à l’étranger, il a l’obligation de désigner un représentant sur le territoire français.

De Dubaï à Paris, les mêmes contraintes doivent donc s’appliquer !

Quel statut est prévu pour les agents d’influenceurs ?

La loi sur les influenceurs fait naître la définition d’« agent d’influenceur » dont l’activité consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les influenceurs qui ont recours à leur service. Cette relation doit être encadrée par un contrat entre l’influenceur et le mandataire. Une nouveauté qui exigera donc que le contrat soit conforme à certaines mentions précisées dans la loi.

Que doit contenir le contrat d’agent d’influenceur ?

Voici les points qui seront a minima à vérifier sur le contrat d’agent d’influenceur :

Forme Rédigé par écrit sous la forme d’un contrat d’agence Exécution du contrat L’agent doit exécuter son mandat en bon professionnel L’influenceur doit mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat Rémunération Mention obligatoire du montant versé par l’annonceur pour la prestation d’influence commerciale qu’il sollicite par moyen de communication électronique Mention obligatoire du montant perçu au titre du mandat Possible commission si l’opération commerciale a été conclue grâce à son intervention Droit applicable Contrat d’agence : article 134-1 à 134-17 du Code de commerce