La nouvelle plateforme annonces légales/formalités de Lextenso

Lextenso vient de lancer une nouvelle plateforme simple et efficace pour enregistrer les annonces légales et formalités. Il s’agit d’une avancée technique qui a été coconstuite en partenariat avec ses clients. Une démarche novatrice qui garantit désormais un parcours utilisateur optimal. Rencontre avec Sébastien Kittel, directeur des opérations pôle Annonces & Formalités chez Lextenso qui a dirigé ce projet.

Actu-Juridique : Comment ce projet est-il né, pouvez-vous nous en dire un peu plus concernant le processus de conception ?

Sébastien Kittel : Notre précédente version, datant de 2016, nécessitait une évolution technologique majeure. Nous avons donc démarré à partir d’une feuille blanche, en consultant un large panel représentatif de nos clients professionnels. Cela nous a permis d’identifier toutes les améliorations souhaitées. Ensuite, nous sommes passés à la phase de projet, en nous entourant de spécialistes de l’expérience utilisateur (UX) et de l’interface utilisateur (UI) pour concevoir une plateforme simple et efficace, garantissant un parcours utilisateur optimal à chacun. En tant que spécialiste métier, j’ai dirigé l’ensemble du projet en collaboration avec les équipes internes concernées, afin d’assurer une intégration parfaite des différents flux de données vers nos ERP et CRM.

Actu-Juridique : Quels sont les principaux avantages dont les clients vont bénéficier grâce à cette nouvelle plateforme ?

Sébastien Kittel : La plateforme a été conçue pour offrir à nos clients plus de simplicité et de rapidité dans la publication de leurs annonces légales, tout en répondant aux besoins spécifiques des professionnels. Dès l’étape de saisie, l’expérience utilisateur est inédite. Pour les clients utilisant un logiciel de rédaction ou rédigeant eux-mêmes leurs annonces, il suffit de glisser-déposer le fichier. L’IA développée par Lextenso reconnaît instantanément les informations de l’annonce. En un clic, l’annonce est publiée. Pour ceux qui préfèrent utiliser nos formulaires guidés, l’annonce se rédige presque automatiquement, avec un minimum de clics et de champs à renseigner. Ainsi, lors d’une modification de société, il suffit seulement de saisir la raison sociale ou le Siren pour voir automatiquement les informations de la société remonter. Quel que soit le type d’annonce, le parcours est fluide, même pour les multi-modifications, les publications Balo et Bodacc. Au final, nos clients gagnent beaucoup de temps, avec des services immédiats comme l’attestation de parution 24/7, l’édition de devis et l’envoi de factures.

Actu-Juridique : Cela signifie que vos clients seront livrés à eux-mêmes et n’auront qu’une application en ligne pour répondre à leurs problématiques ?

Sébastien Kittel : Absolument pas. Nous restons à leurs côtés pour les accompagner. C’est pourquoi, nous avons mis en place un Chat et un service téléphonique de Relation Clients performant, afin d’être disponibles lorsqu’ils en ont besoin. Nos équipes peuvent accéder en ligne au back office de la plateforme et ainsi visualiser à tout moment l’état des commandes en cours et de la facturation, afin de répondre à toutes les questions.

Actu-Juridique : En quoi ce projet est-il ambitieux ?

Sébastien Kittel : Avec notre nouvelle plateforme Lextenso-annonces-formalités.fr, nous introduisons des fonctionnalités innovantes basées sur l’intelligence artificielle, ce qui constitue une avancée majeure. Les utilisateurs pourront rapidement en mesurer tous les avantages. Cela illustre notre ambition de devenir le leader des annonces légales en France, position que nous occupons déjà avec la prestation des formalités juridiques. Notre prochaine évolution permettra d’ailleurs le dépôt et le suivi des formalités juridiques en ligne, confirmant ainsi notre volonté de toujours innover pour mieux servir nos clients.