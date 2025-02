Droit de distribution et jeux vidéo : la partie est terminée

24. Après avoir longuement rappelé le droit positif relatif à l’épuisement du droit de distribution construit sur l’impulsion du droit de l’Union européenne35, la Cour de cassation valide les justifications avancées par la cour d’appel de Paris concernant la qualification du jeu vidéo comme œuvre complexe (A) et l’usage auquel ce dernier est destiné (B.)

27. Cela étant, la qualification et le régime que retient l’arrêt du 23 octobre 2024 seraient transposables aux œuvres multimédias, œuvres complexes que l’interactivité caractérise et qui sollicitent, dans des proportions plus ou moins importantes, des contributions logicielles. À partir du moment où le logiciel fait partie intégrante d’une œuvre, dont il est un instrument et non l’expression, le régime de droit commun du droit d’auteur devrait pouvoir s’appliquer. Cette solution, déjà posée à propos des livres numériques ordinaires, pourrait, par exemple, concerner les livres que des ressources numériques et logicielles enrichissent 41 .

26. Le droit positif n’ignore pas le caractère complexe de certaines créations. Certaines de ces œuvres dont la complexité structurelle est avérée sont d’ailleurs bien connues : opéra, bande dessinée, chanson, pour n’envisager que les créations les plus traditionnelles. La complexité que décèle le jeu vidéo est cependant différente. Elle repose sur des « genres » créatifs irréductibles les uns aux autres : quoi de commun en effet entre les contributions musicales, graphiques, scénaristiques d’un côté, et la contribution logicielle de l’autre ? Si les premières sont destinées à la sensibilité et à l’intelligence humaine, la dernière – purement utilitaire – correspond assez mal aux contours habituels d’une œuvre de l’esprit 40 .

B – Les usages du jeu vidéo

28. La Cour de cassation fait également sienne la motivation des juges d’appel qui, après avoir reconnu la complexité structurelle du jeu vidéo, ont comparé ses utilisations avec celles du logiciel. L’on apprend ainsi qu’« à la différence d’un programme d’ordinateur destiné à être utilisé jusqu’à son obsolescence, le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée et peut, contrairement au logiciel, être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création »42.

29. Cette comparaison des usages respectivement faits du jeu vidéo et du logiciel fait écho aux rapprochements que la CJUE a opérés, dans deux des décisions relatives à l’épuisement du droit que cite la Cour de cassation43, lorsqu’elle recherchait si la diffusion dématérialisée d’une œuvre équivalait, sur le plan fonctionnel et économique, à la mise à disposition d’un support matériel incorporant cette même œuvre.

30. Ce raisonnement a ainsi permis à la CJUE, dans l’arrêt Usedsoft, d’affirmer que « la vente d’un programme d’ordinateur sur un support matériel et la vente d’un programme d’ordinateur par téléchargement au moyen d’Internet sont similaires, le mode de transmission en ligne étant l’équivalent fonctionnel de la remise d’un support matériel, de sorte que l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 à la lumière du principe d’égalité de traitement justifie que ces deux modes de transmission soient traités de manière comparable »44.

31. En revanche, la CJUE, dans l’arrêt Tom Kabinet, ne considère pas comme équivalentes, aux plans économique et fonctionnel, la fourniture d’un « livre » sur un support matériel et sa fourniture sur support électronique. La CJUE estime que les copies d’occasion de livres numériques constituent un substitut parfait des copies neuves, parce qu’elles ne se détériorent pas45. Elle ajoute que « les échanges de telles copies ne nécessitent ni effort ni coût additionnels »46 et déduit « qu’un marché parallèle de l’occasion risquerait d’affecter l’intérêt des titulaires à obtenir une rémunération appropriée pour leurs œuvres de manière beaucoup plus significative que le marché d’occasion d’objets tangibles »47.

32. Assurer, en effet, aux titulaires de droits d’auteur une rémunération appropriée, c’est-à-dire « qui est en rapport raisonnable avec le nombre réel ou potentiel de personnes qui (…) jouissent ou qui souhaitent (…) jouir »48 de l’œuvre protégée, participe de l’objet spécifique49 ou de l’objectif principal50 assigné aux droits d’auteur. Or, la CJUE admet que le principe de la libre circulation des marchandises soit écarté et que la règle de l’épuisement du droit de distribution soit « mise de côté »51, seulement lorsque les usages des œuvres – et de leurs copies – n’assurent pas aux titulaires de droit « une rémunération qui soit en rapport avec »52 les utilisations économiques « effectivement réalisées »53.

33. La cour d’appel de Paris puis la Cour de cassation transposent ces analyses. Ce raisonnement suscite cependant quelques observations. Au regard de la méthode d’abord. D’une part, le raisonnement de la cour d’appel de Paris étire les comparaisons que la CJUE a opérées dans les arrêts Usedsoft et Tom Kabinet. Alors que la CJUE rapprochait, dans ces deux arrêts, les diffusions matérielle et dématérialisée portant sur une même catégorie d’œuvres (respectivement les logiciels et les « livres »), la cour d’appel compare plus frontalement deux objets différents de droits d’auteur : les logiciels et les jeux vidéo.

34. D’autre part, l’affirmation selon laquelle « le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée et peut (…) être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création » se vérifie-t-elle dans les faits ? Quelles sont les utilisations « effectivement réalisées »54 des jeux vidéo ?

35. S’agissant du marché français des jeux vidéo, les données diffusées par le syndicat de l’édition du jeu vidéo montrent qu’en 2024, le format physique a séduit une très large majorité des joueurs 55 et que cette préférence s’explique, à parts égales, par la volonté de conserver le jeu vidéo – qui devient alors un objet de collection56 – et de pouvoir le revendre sur le marché de l’occasion57.

36. Les joueurs témoignent, dans le même temps, d’un intérêt croissant pour les jeux vidéo dématérialisés58. Cette évolution suggère qu’à terme le développement d’un marché de l’occasion des jeux vidéo numériques pourrait « affecter l’intérêt des titulaires à obtenir une rémunération appropriée pour leurs œuvres de manière beaucoup plus significative que le marché d’occasion »59 des jeux vidéo tangibles.

37. En plaçant la commercialisation des copies dématérialisées de jeux vidéo hors du droit de distribution – et de son épuisement –, la Cour de cassation bloque ainsi la possibilité de constituer un marché de l’occasion où l’offre et la demande de jeux vidéo dématérialisés pourraient se rencontrer librement…60, marché dont le fonctionnement priverait les titulaires des droits d’exploitation d’une source de revenus appropriés.

38. Pour autant, le respect de l’objectif principal du droit d’auteur, à savoir assurer une rémunération appropriée aux titulaires de droits, ne pourrait-il pas justifier, en d’autres domaines, la mise de côté de la règle de l’épuisement du droit ? L’on songe ici au marché de l’occasion des livres imprimés61 qui connaît, ces temps derniers, une croissance significative. Ce marché sur lequel interviennent de multiples acteurs, de plus en plus souvent à titre professionnel62, ne prive-t-il pas les auteurs et les éditeurs d’une partie de leurs revenus63 ?

39. À s’en tenir ainsi à la nécessité de proposer aux titulaires de droits une rémunération appropriée en raison de « l’utilisation de leurs œuvres »64, ne peut-on pas convenir qu’une telle rémunération doit être également recherchée, que la revente concerne un exemplaire reproduisant une œuvre sur un support matériel ou dématérialisé65 ? La lettre de l’article L. 123-3-1 s’y oppose pourtant.