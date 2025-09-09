D’une formalité à une obligation sanctionnée, le nouvel article L. 123-38-1 du Code de commerce

Le défaut d’immatriculation est sanctionné par une amende de 7 500 €. Si le montant est en apparence sévère – bien que loin d’être anodin –, il reflète les raisons ayant conduit à une telle disposition (A). De plus, cette sanction tend à renforcer le rôle du RNE (B).

A – La sanction à la hauteur des raisons de la disposition

Les objectifs ambitieux de la disposition. Suivant le gouvernement, la création de ce nouvel article L. 123-38-1 du Code de commerce répond à trois objectifs : « Lutter contre les entreprises éphémères, souvent créées dans le seul but de percevoir des aides publiques puis disparaissant rapidement », « éviter le travail dissimulé, grâce à une meilleure traçabilité des activités économiques » et, enfin, « empêcher les professionnels interdits de gestion ou sans qualifications obligatoires de contourner la réglementation en créant une entreprise hors des radars »13. Ainsi, le montant de l’amende tend à répondre dans le futur à ces objectifs mais permet également de rétablir les sanctions du passé.

Un montant loin d’être anodin. À ce titre, le montant de l’amende, 7 500 €, est loin d’être anodin. La première version de la proposition de loi prévoyait dans un nouvel article L. 151-2-1 du Code de l’artisanat sanctionnant le défaut d’immatriculation des entreprises artisanales ce même montant d’amende. Au-delà de ce constat, cela confirme la volonté du législateur de réparer l’erreur commise dans la suppression de l’article 24 de la loi du 5 juillet 1996 pour le défaut d’immatriculation des artisans au répertoire des métiers. En effet, de 1996 jusqu’à l’abrogation de la disposition, le montant de l’amende était de 50 000 F, soit 7 622,45 €14, puis 7 500 €. Le clin d’œil est plus que voyant. De plus, à la question du débiteur de l’amende, il paraît clairement que ce ne sera pas la personne morale, étant dépourvue de la personnalité morale du fait du défaut d’immatriculation.

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ou jouer sur la peur du gendarme. Les agents de la DGCCRF reçoivent ici le pouvoir d’amender pour les infractions et manquements des articles L. 123-38 et L. 123-38-1 du Code de commerce. En l’espèce, la rédaction de l’alinéa 1er de ce dernier article nécessite indéniablement des explications. La rédaction de cet alinéa joue sur la peur du gendarme et laisse sous-entendre que cette amende administrative sera inévitable. Mais c’est à tort. Pour ce faire, l’alinéa 2 de l’article L. 123-38-1 du Code de commerce opère les renvois aux conditions d’actions de ces agents. À ce titre, l’amende ne sera pas délivrée sans respecter une procédure contradictoire, en laissant à la personne non encore immatriculée un délai raisonnable pour se conformer à cette obligation. L’article L. 470-2 du Code de commerce précise bien que, avant d’amender, un procès-verbal sera dressé. Les agents de la DGCCRF devront informer par écrit la personne de la sanction envisagée et lui laisser un délai de 60 jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, les agents pourront prononcer l’amende mais uniquement par décision motivée.

Au regard de la procédure que les agents de la DGCCRF doivent suivre, il y a, a priori, peu de chances que la sanction soit appliquée et réponde ainsi aux objectifs ambitieux de l’article L. 123-38-1 du Code de commerce. Néanmoins, cet article tend à renforcer le rôle du RNE.