Durée de validité d’un pacte d’actionnaires

Engagements perpétuels et pacte d’actionnaires. Pour la Cour de cassation, la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’actionnaires pour la durée de vie de la société, de sorte que l’on a affaire à un pacte d’actionnaire à durée déterminée de 99 ans (A).

Peu explicite, la portée de l’arrêt rapporté nécessite d’être précisée (B).

A – Évolution de la jurisprudence sur la durée du pacte d’actionnaires

Rappel sur la prohibition des engagements perpétuels. L’article 1210 du Code civil dispose : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. » Il en résulte que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. En outre, l’article 1838 du Code civil énonce clairement que la durée de la société ne peut excéder 99 ans. L’arrêt rapporté reprend la dichotomie entre les pactes d’actionnaires conclus à durée déterminée et les pactes d’actionnaires à durée indéterminée.

Pacte d’actionnaires conclu pour une durée indéterminée. S’appuyant sur l’article 1211 du Code civil qui précise que, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable, la Cour de cassation a ainsi jugé : « Et attendu, en second lieu, qu’après avoir constaté qu’aucune disposition du pacte litigieux n’est relative à son terme, l’arrêt relève que l’article 3 des dispositions générales énonce seulement que “Les dispositions du présent pacte s’appliqueront aussi longtemps que la CNO et la SNCM ou leurs substitués demeureront ensemble actionnaires” de la CMP ; que l’arrêt retient encore que la perte, par l’un ou l’autre des cocontractants, de la qualité d’actionnaire ne présente aucun caractère de certitude, quand bien même l’un ou l’autre peut-il à tout moment céder ses actions ; que l’arrêt relève enfin que la SNCM et la CGTH se bornent à invoquer la fin de la société, dont la durée est au maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, sans préciser s’il s’agit de la fin de la société dans laquelle elles sont actionnaires ou de la leur ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont elle a exactement déduit que le pacte d’actionnaires du 7 juillet 1992 n’étant affecté d’aucun terme, même incertain, avait été conclu pour une durée indéterminée, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et quatrième branches, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ce pacte avait été régulièrement résilié par la volonté unilatérale de la STIM, peu important à cet égard que celle-ci ait également disposé de la faculté de céder ses actions ; D’où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa cinquième branche et ne peut être accueilli en ses première et quatrième branches, est pour le surplus non fondé ; Par ces motifs rejette le pourvoi »13.

Dans le même ordre d’idées, il a été jugé par la Cour de cassation : « Mais attendu qu’après avoir constaté que l’article 8 de la convention des parties ne mentionnait aucune limitation de durée et ne comportait aucun terme déterminé ni déterminable et que, notamment, il n’y était pas indiqué que l’engagement serait lié à la vie de M. X… et continuerait à produire ses effets jusqu’à son décès, l’arrêt retient que la perte de la qualité d’actionnaire de ce dernier ne constitue pas un terme extinctif, mais une condition de validité de l’engagement dans le temps ; qu’en l’état de ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d’appel a exactement retenu que l’engagement pris par la société LBO était à durée indéterminée et que sa résiliation était dès lors valide ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs rejette le pourvoi »14.

Pacte d’actionnaires conclu pour une durée déterminée. L’article 1212 du Code civil précise que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. Un arrêt récent rendu par la cour d’appel de Paris a jugé qu’il ressort de ce qui précède que le pacte litigieux est un contrat à durée déterminée. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société GG Holding, aux droits de laquelle vient la société Kering, ne pouvait résilier unilatéralement le pacte d’actionnaires, dont la durée était déterminée15.