Fusion-absorption : précisions importantes sur l’extension des effets de l’appel de l’absorbante à l’encontre des dispositions la concernant

Dans cet arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, dans un premier temps, comme dans l’état de ses décisions récentes, que la fusion-absorption entraîne l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société absorbée, postérieurement à l’opération, tout en confirmant la recevabilité de l’appel de l’absorbante venant aux droits de la première. Plus originalement, dans un second temps, elle y précise que l’appel de l’absorbante contre les dispositions la concernant emporte celui des dispositions relatives à l’absorbée si des termes clairs et précis de l’acte d’appel n’en disposent autrement.

Cass. crim., 29 avr. 2025, no 24-81.555 Extrait :

L’opération de fusion-absorption emporte des conséquences procédurales tant au civil qu’au pénal qui peuvent s’avérer très complexes1. Un parfait exemple de cette complexité est donné par l’arrêt sous examen de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 mai 2025 dans lequel la haute cour vient étendre l’effet de l’appel interjeté par l’absorbante prévenue contre les dispositions la concernant, aux dispositions concernant l’absorbée également prévenue.

En l’espèce, à la suite de l’accident de travail d’un salarié, plusieurs prévenus dont deux sociétés, ayant postérieurement fait l’objet de fusion-absorption, ont été mis en cause pour blessures involontaires et infractions à la réglementation du travail, notamment à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.

La décision du tribunal correctionnel de Nantes, intervenue le 23 septembre 2021, déclare les deux sociétés, et le président de la société les représentant, coupables d’infractions aux règles d’hygiène et de sécurité et de « blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de trois mois » au préjudice du salarié, partie civile. Il condamne entre autres l’absorbée à deux amendes et l’affichage de la décision. Alors que la fusion est devenue effective postérieurement à ce jugement, précisément le 30 septembre 2021, un appel est interjeté le 1er octobre 2021, entre autres par le président, les deux sociétés (absorbante et absorbée chacune en ce qui la concerne) et le ministère public.

Statuant sur cet appel, la cour de Rennes condamne à son tour le président à six mois d’emprisonnement avec sursis et deux amendes, la société absorbante à deux amendes et l’affichage de la décision, puis déclare tant l’appel principal formé par la société absorbée que l’appel incident, formé par le procureur contre cette dernière société, irrecevables. Pour la cour d’appel, les motifs de cette irrecevabilité résident dans l’effet même de l’opération sur l’existence de l’absorbée puisque la fusion-absorption avait entraîné, à la date de l’opération, sa dissolution sans liquidation. Étant désormais dépourvue de personnalité juridique, l’absorbée ne pouvait plus former postérieurement appel du jugement. De plus, selon la même cour d’appel, l’appel de l’absorbante ne portait pas sur les dispositions de l’absorbée, ce qui rendait définitives, tant à l’égard de cette dernière qu’à l’encontre de l’absorbante et du ministère public, les dispositions du jugement relatives à l’absorbée. Remettant en cause ce raisonnement et la décision intervenue, le président et les deux sociétés, entre autres demandeurs, forment un pourvoi en cassation.

Si les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à admettre le pourvoi, le premier moyen soulevé conteste le caractère définitif des dispositions du jugement du tribunal correctionnel relatives à l’absorbée et fondé sur la déclaration d’irrecevabilité des appels principal et incident. En effet, selon ce moyen, l’un des effets attachés à la fusion-absorption réside dans la transmission universelle du patrimoine de l’absorbée à l’absorbante. Dès lors, l’appel de l’absorbante à l’encontre des dispositions du jugement la concernant emporte également celui des dispositions concernant l’absorbée lorsque l’opération est postérieure au jugement de première instance, mais antérieure à l’appel. En l’espèce, la cour d’appel ne pouvait conclure au caractère définitif des dispositions relatives à l’absorbée, nonobstant la régularité de l’appel de l’absorbante intervenu le 1er octobre 2021, sans violer les dispositions de l’article L. 236-3 du Code de commerce.

Pour la partie civile en revanche, le moyen tiré de l’absence de caractère définitif en raison de l’appel de l’absorbante est nouveau. Il est donc irrecevable.

Deux questions étaient ici posées à la Cour de cassation. La première s’intéressait au fait de savoir si les appels principal et incident formés par la société absorbée et le ministère public, postérieurement à la date d’effet de l’opération de fusion, étaient recevables. La seconde question devait permettre à la Cour de cassation de se prononcer sur l’effet dévolutif, notamment de savoir si par l’appel de l’absorbante à l’encontre des dispositions la concernant, les juges étaient également saisis des dispositions de l’absorbée.

La Cour de cassation, comme à son habitude désormais, répondra par la négative à la première question. Elle rejette donc dans un premier temps le moyen fondé sur la recevabilité de l’appel de l’absorbée en précisant qu’en vertu de l’article L. 236-3 du Code de commerce, celle-ci, ayant été dissoute du fait de la fusion-absorption dont la date d’effectivité est fixée antérieurement à l’appel, n’existait plus juridiquement. Elle ne pouvait donc plus interjeter appel de la décision la condamnant.

En revanche, elle casse, au visa de l’article 509 du Code de procédure pénale, la décision de la cour d’appel ayant retenu le caractère définitif du jugement condamnant l’absorbée en méconnaissance de l’appel interjeté par l’absorbante venant aux droits de l’absorbée au motif qu’« il ne résulte d’aucune mention de l’acte d’appel que la société absorbante ait entendu limiter l’objet et les effets de son appel à la seule déclaration de culpabilité la concernant personnellement, à l’exclusion de celle relative aux faits commis par la société absorbée avant la date de la fusion-absorption ». La Cour de cassation casse également la décision en ce qui concerne la peine encourue par l’absorbante, confiant à la nouvelle cour de renvoi la charge de statuer concomitamment sur les peines encourues par l’absorbante et l’absorbée, si la culpabilité de cette dernière en venait à être également confirmée.

Par cette décision, la Cour de cassation poursuit un courant jurisprudentiel antérieur désormais bien établi sur ces questions. Elle vient en effet, dans un premier temps, confirmer une jurisprudence constante en ce qui concerne les effets de la fusion-absorption sur les instances en cours engagées par l’absorbée. Celle-ci étant dépourvue de personnalité juridique, son appel ne pouvait qu’être déclaré irrecevable à l’issue de la fusion puisque l’action a été transmise à cette occasion à l’absorbante (I). Tout en confirmant, dans un second temps, sa jurisprudence antérieure sur le rôle prépondérant de l’acte d’appel, elle en fera une interprétation originale a contrario permettant d’étendre largement l’effet dévolutif de l’appel de l’absorbante (II).

I – La confirmation des effets procéduraux de la fusion-absorption Comme relevé précédemment par cet arrêt, la Cour de cassation vient préciser à nouveau les effets de l’opération sur les actions dont était antérieurement titulaire l’absorbée. Ces actions ne peuvent plus être exercées par l’absorbée mais elles peuvent l’être par l’absorbante selon une ligne jurisprudentielle désormais bien établie (A). Cette transmission rappelle les importants enjeux de l’opération de fusion-absorption (B). A – Une décision conforme à la ligne jurisprudentielle antérieure C’est l’article L. 236-3 du Code de commerce, au soutien duquel le pourvoi est formé, qui précise les effets de l’opération de fusion. Il ressort de cet article que l’opération entraîne d’une part la dissolution de la personne absorbée et d’autre part une transmission de son patrimoine à l’absorbante2. Ce patrimoine se compose de tous les droits et obligations de l’absorbée, y compris des actions qui y sont attachées. De plus, comme le précisent les auteurs, est transmis le passif, y compris le passif délictuel3. Ainsi, par cette opération, l’absorbante hérite inévitablement des actions en cours au moment de l’opération puisque l’article précité précise que cette transmission s’opère dans « l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ». C’est ainsi que dans la décision commentée, les premiers juges, y compris la Cour de cassation, ont valablement retenu que la société absorbée était irrecevable en son action à l’issue de l’opération de fusion puisqu’en réalité le droit à l’action avait été transmis à l’absorbante. Cette position n’est pas nouvelle. Elle a été rappelée à plusieurs reprises tant par la chambre commerciale que par la chambre criminelle de la Cour de cassation4. La chambre commerciale retient en effet de longue date sur la question que, par principe, l’absorbée, n’ayant plus d’existence juridique, ne peut agir en justice5. Elle le rappelle s’agissant de l’appel, notamment dans sa décision du 13 mars 20196, où elle précise que l’absorbée, dépourvue de la personnalité juridique à l’issue de la fusion-absorption, ne pouvait plus relever appel de la décision de première instance. Sa demande, postérieurement à l’opération, était donc irrecevable. L’absorbante peut alors dans ce cas « poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée » car elle « acquiert de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée »7. Toutefois, si l’absorbante peut poursuivre les actions de l’absorbée, la Cour avait rejeté dans son arrêt8 l’automaticité de la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de l’absorbante pour des faits reprochés à l’absorbée. Il faut en effet que la partie adverse formule expressément des demandes personnelles contre l’absorbante. Si la chambre criminelle retenait également l’irrecevabilité de l’action de l’absorbée cette construction de longue date autour du transfert de la responsabilité, devant la chambre commerciale, n’est que récente devant cette chambre criminelle. Celle-ci rejetait que l’absorbante puisse répondre pénalement de l’absorbée, de sorte que l’absorbante ne pouvait poursuivre ni être poursuivie pénalement pour les faits commis antérieurement à l’opération de fusion-absorption par l’absorbée9. Ce refus se justifiait par le principe pénal de la personnalité de la responsabilité pénale découlant de l’article 121-1 du Code pénal. Il faudra attendre 2020 pour que la chambre criminelle de la Cour adopte également le même raisonnement que les chambres commerciale et civile en admettant une transmission de la poursuite pénale10. Elle retient donc dorénavant dans une affaire similaire à l’arrêt commenté, que « 12. La personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer »11. C’est ce qui transparaît également dans l’arrêt commenté puisque la chambre criminelle y retient que l’appel formé par l’absorbante à l’encontre des dispositions la concernant s’étend aux dispositions de l’absorbée, sous-entendu que si l’absorbée est irrecevable en son action en raison du défaut d’existence juridique, l’action est bien dévolue à l’absorbante à l’issue de l’opération. Une telle dévolution n’est pas sans rappeler les enjeux importants qu’emporte l’opération. B – Une confirmation aux enjeux importants Tant les premiers juges que la Cour de cassation ont accueilli l’irrecevabilité de l’appel de l’absorbée tel que soulevé par les adversaires. Comme rappelé dans le premier développement, l’opération entraîne une transmission universelle du patrimoine de l’absorbée, y compris des actions dont elle était titulaire. Celles-ci sont alors transmises à l’absorbante. Par conséquent, les tiers peuvent se prévaloir de la perte de la personnalité de l’absorbée pour appuyer le moyen de l’irrecevabilité. Ils peuvent à cette occasion l’opposer aux sociétés « dès la décision d’approbation de la fusion et avant même que cette décision ait été publiée »12. En l’espèce, l’opération était devenue effective le 30 septembre 2021, soit avant que l’appel ne soit interjeté le lendemain. Il s’en déduit qu’à la date de l’appel, l’absorbée était dépourvue de personnalité juridique et n’existait donc plus juridiquement. Par conséquent, les tiers, dont la partie civile et le ministère public, pouvaient se prévaloir de ce défaut de personnalité juridique et donc de ce défaut de droit d’agir de l’absorbée. Plus spécifiquement ici, la partie civile était un salarié et il convient de remarquer que l’opération de fusion entraîne un transfert des contrats de travail vers l’absorbante en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de sorte qu’en cas d’atteinte à la santé et à la sécurité des salariés par l’absorbée avant la fusion, la société absorbante doit en répondre en tant que nouvel employeur. Si elle doit en répondre, il semble alors normal qu’elle puisse légitimement intenter les actions qui s’y rapportent à la suite de la perte de ce droit par l’absorbée13. Ceci justifie que dans l’espèce commentée, l’absorbée ayant été condamnée pour des manquements à la réglementation du travail, notamment aux règles d’hygiène et de sécurité avant l’opération de fusion, l’absorbante puisse se substituer à elle dans le cadre de la poursuite de cette action. Toutefois, si la culpabilité de l’absorbée était confirmée en appel, comme l’a déjà été celle de l’absorbante, celle-ci devra répondre en réalité non seulement de sa condamnation, mais aussi de celle de l’absorbée. Les peines devant être prononcées ne le seront en réalité désormais que contre une seule et même personne morale. S’agissant notamment de cette peine, la Cour de cassation casse également la décision d’appel en ce qui concerne la peine d’amende encourue par l’absorbante. Elle précise en effet que « la cassation sera étendue à la peine prononcée à l’encontre de la société [4], société absorbante, même si la déclaration de culpabilité la concernant n’encourt pas la censure », tout en retenant qu’en cas de prononcé d’« une ou des amendes », la cour d’appel de renvoi devra prendre en compte « des ressources et des charges de la société absorbante au moment où la juridiction statue ». La Cour de cassation vient un peu préciser ici l’office de la cour d’appel de renvoi sur des points faisant naître certaines interrogations substantielles. Ceci a en effet amené un auteur commentant la décision à s’interroger sur la qualification de ce mécanisme qui viserait en réalité à mettre en place une responsabilité du fait d’autrui14. Il est vrai qu’une telle interrogation pouvait déjà se poser depuis le revirement de 2020 ayant admis que l’absorbante réponde désormais des actes répréhensibles commis par l’absorbée avant l’opération de fusion. Pourtant, en matière pénale, il est de principe que nul ne peut être pénalement responsable pour autrui conformément à l’article 121-1 du Code pénal. Il semble donc à première vue y avoir une contrariété entre ce principe et le revirement de 2020. Néanmoins, une analyse approfondie et stricte du régime du fait d’autrui permet d’exclure frontalement un tel régime. En effet, la personne de l’absorbée se poursuit dans l’absorbante, la première cessant donc d’exister au profit de la seconde qui hérite de l’universalité. La seconde continue donc la personnalité de la première15. Il y a bien une « continuité économique et fonctionnelle de la société absorbée »16 subordonnée à la disparition sans liquidation de l’absorbée, cette continuité dans le cadre de la responsabilité pénale ne s’appliquant d’ailleurs que dans certaines conditions, notamment en matière d’amende. Il s’agirait donc d’une responsabilité pénale basée uniquement sur la confusion des deux personnes morales et de leur patrimoine à la suite de l’opération. Pourrait alors se poser une autre question soulevée par le même auteur17 commentant la décision. Il s’est demandé à juste titre si les peines d’amende pouvaient se cumuler sans limite à défaut de référence par la Cour de cassation à l’article 132-3 du Code pénal. Il convient de relever qu’il semble bien que les conditions d’application de cet article ne soient pas totalement réunies. En réalité il ne semble pas, dans un premier temps, y avoir de concours d’infractions car c’est la même infraction qui se trouve ici reprochée à deux sociétés initialement différentes : blessures involontaires et manquement à la réglementation du travail. Dans un second temps, ce sont deux personnes morales bien distinctes qui avaient été condamnées par le tribunal correctionnel, la confusion de personnes n’étant intervenue que postérieurement, à la suite de la fusion. En revanche, il semble qu’en se référant à l’article 132-20 du Code pénal, la Cour de cassation plaide pour une adaptation de la peine. Elles doivent en effet être prononcées au regard des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal. Si le premier de ces articles évoque bien l’individualité des peines, le second renvoie aux conditions de détermination du montant des amendes. Il ressort de la combinaison des deux textes que la peine doit être individualisée mais qu’elle doit également, en ce qui concerne les amendes, prendre en compte la situation personnelle du prévenu. Cela suppose que la peine prononcée contre l’absorbée doit prendre en compte sa situation personnelle au moment des faits et postérieurement. Postérieurement, cette société n’a plus de matérialité distincte de celle de l’absorbante. C’est pour cette raison que la Cour vient préciser, en ce qui concerne l’amende, que la cour d’appel doit prendre en considération les « ressources et des charges de la société absorbante au moment où la juridiction statue ». S’il semble qu’un cumul systématique des amendes ne pourrait pas être prononcé, les deux amendes qui avaient été prononcées antérieurement à l’encontre de l’absorbante pourraient au contraire s’en trouver aggravées, pour tenir compte de la peine de l’absorbée, mais sans dépasser le maximum légal encouru, selon la situation de la société. La substitution de l’absorbée par l’absorbante est donc bien lourde de conséquence pour cette dernière. C’est sans doute pour cette raison que la Cour fait en l’espèce une interprétation originale a contrario de l’acte d’appel permettant à l’absorbante d’accéder au droit d’agir initialement dévolu à l’absorbée.