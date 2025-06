La consécration jurisprudentielle d’un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés

La Cour de cassation, réunie dans sa formation la plus solennelle, a récemment consacré un principe d’ordre public d’adoption des décisions collectives d’associés au minimum à une majorité relative des voix exprimées. Si cette solution ainsi que ses sanctions doivent être saluées pour leur pragmatisme, deux points méritent néanmoins d’être discutés. D’un point de vue théorique le fondement avancé par la Cour, à savoir le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, n’apparaît pas des plus pertinents. D’un point de vue pratique, la jurisprudence laisse une question en suspens : quelle majorité appliquer aux décisions collectives d’associés dans le silence conjoint des statuts et de la loi ?

La société par actions simplifiée se caractérise par la souplesse de son régime et la place centrale donnée à la liberté contractuelle dans la rédaction des statuts. Néanmoins, une part substantielle du contentieux qu’elle suscite met en évidence les écueils d’un régime ayant trop refoulé la place de la loi – impérative ou même supplétive – dans l’organisation des relations d’associés. Les règles prétoriennes venant compléter les carences législatives et statutaires apparaissent ainsi plus que jamais nécessaires.

Ce constat trouve une illustration supplémentaire à propos des clauses stipulant qu’une décision collective d’associés puisse être adoptée à une minorité de voix. La question de leur validité est débattue depuis l’élaboration de la loi portant création de la société par actions simplifiée1.

Mais ce n’est que récemment que la Cour de cassation a consacré, par deux arrêts rendus en 20222 et 20243, un principe d’ordre public d’adoption des décisions collectives d’associés au minimum à une majorité relative des voix exprimées. La solution fait écho au concept même de démocratie.

La Société (État) et la société (forme juridique de l’entreprise) sont souvent comparées. Les deux constituent un groupement personnifié doté d’un intérêt propre s’ajoutant aux intérêts individuels qui le composent. L’Assemblée législative évoque l’assemblée d’associés. Le gouvernement n’est pas sans rappeler les organes de direction. La constitution – contrat social – supporte la comparaison avec les statuts de la société. Les deux institutions pourraient d’ailleurs revendiquer la paternité du principe majoritaire4. Ce principe, également appelé loi de la majorité, consiste à déterminer l’adoption ou le rejet d’une résolution par une règle simple : la majorité l’emporte sur la minorité.

Dans les sociétés démocratiques, le principe majoritaire apparaît comme une évidence, un principe intrinsèquement lié à l’État de droit5. Ce principe est tellement ancré dans notre inconscient collectif que la prohibition des clauses, permettant l’adoption de décisions collectives d’associés à une minorité de voix, apparaît comme relevant du « bon sens6 ». Mais ce principe relève-t-il réellement de l’essence du droit des sociétés ?

La réponse à cette question semble avoir profondément évolué depuis le début du XIXe siècle. En effet, l’adoption du Code civil est le fruit de l’individualisme triomphant : la personne maîtresse de ses biens peut jouir et disposer de sa propriété selon sa volonté. Comment alors articuler l’individualisme avec les situations dans lesquelles la personne doit composer avec autrui dans le cadre d’un groupement7 ? Historiquement, c’est la règle de l’unanimité qui a prévalu. Mais, progressivement, c’est la loi de la majorité qui s’est imposée8. En effet, l’unanimité risque d’engendrer l’inaction provoquée par l’attribution d’un droit de véto à chaque membre du groupe. À l’inverse, la loi de la majorité constitue un « procédé qui tend à favoriser l’action » et corrobore le mouvement de rationalisation du droit prophétisé par Weber9.

Avec la création en 1994 de la société par actions simplifiée, se pourrait-il que la recherche d’efficacité ait franchi une nouvelle étape avec l’admission de décisions collectives à la minorité ? Pour le dire autrement : la règle majoritaire relève-t-elle du droit naturel, d’un horizon indépassable du progrès juridique ou bien d’une pure technique juridique qui pourrait donc être supplantée par une loi nouvelle : la loi de la minorité ?

C’est la très belle question à laquelle la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a répondu le 15 novembre 202410.

En l’espèce, une société à responsabilité limitée a connu une profonde réforme statutaire en mai 2013. Après sa transformation en société par actions simplifiée (SAS), l’article relatif à la définition de la majorité requise pour adopter les décisions collectives a été modifié. La nouvelle rédaction stipule : « Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Le 22 octobre 2015, l’assemblée générale extraordinaire des associés a adopté une résolution portant réalisation d’une augmentation de capital par 46 % de votes favorables et 54 % de votes défavorables. Le 24 novembre 2015, des associés ont assigné notamment la société en annulation de cette résolution ainsi que de la clause litigieuse.

En première instance, le tribunal de commerce de Paris déclare irrecevable la demande d’annulation de l’article 17 des statuts et rejette la demande d’annulation de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire. En seconde instance, la cour d’appel de Paris confirme le jugement. Cet arrêt a été cassé et annulé par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 202211. Il est affirmé, sur les fondements du droit spécial applicable à la SAS, (C. com., art. L. 227-9, al. 2) au point 14 « la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ». Il en est déduit au point 15 que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés ».

Mais, résistant à la doctrine de la Cour régulatrice, la cour d’appel de renvoi décide en 2023 que, dans le silence de la loi, la liberté statutaire, prévue à l’article L. 227-9, alinéas 1 et 2, autorise la stipulation de clauses de décision minoritaires12.

Un nouveau pourvoi a été formé reprochant principalement à l’arrêt d’appel d’avoir considéré que la décision litigieuse avait pu être valablement adoptée à un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés. Saisie pour la seconde fois, la Cour de cassation devait cette fois statuer en assemblée plénière13.

La question ainsi posée a donc reçu une réponse des plus solennelles. La Cour régulatrice, confirmant sa doctrine, a cassé et annulé la décision de la cour d’appel de Paris. Elle en modifie toutefois sa formulation14.

Tout d’abord, elle affirme, au visa de l’article 1844, alinéa 1er, du Code civil, qu’une « décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix15 ». Cette règle, tirée d’une interprétation constructive du droit des associés de participer aux décisions collectives, vaut malgré la liberté octroyée par la loi de déterminer statutairement les conditions dans lesquelles les décisions collectives sont adoptées. Ensuite, la Cour de cassation ajoute au fondement de l’article 1844-10, alinéa 2 que « toute clause statutaire contraire [est] réputée non écrite16 ». Enfin, elle tranche l’affaire au fond17 et annule la décision adoptée à une minorité de voix sur le fondement de l’article 1844-10, alinéa 3.

Une question néanmoins demeure sans réponse puisqu’elle n’était pas en débat devant les juridictions : si la clause qui détermine la majorité requise pour adopter des décisions collectives est réputée non écrite, quelle majorité devra y être substituée ?

L’arrêt est particulièrement intéressant pour deux raisons. La première tient à son apport au droit des sociétés en général et au régime de la SAS en particulier. Il s’agit ni plus ni moins que de la création d’un principe18 d’ordre public sociétaire19 : une « décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix ». La seconde raison concerne les sources du droit tant ce principe jurisprudentiel semble avoir été créé contre la lettre de l’article L. 227-6 donnant aux statuts pleine liberté pour déterminer les conditions d’adoption des décisions collectives en matière de sociétés par actions simplifiées. Mais au-delà d’une manifestation supplémentaire du pouvoir créateur de la Cour de cassation20, c’est la variété de ses modes de raisonnement que donnent à connaître tant la motivation de l’arrêt lui-même que le rapport de la conseillère ou encore l’avis de l’avocat général.

La présente note s’articulera autour de l’apport de l’arrêt en droit des sociétés en soulignant néanmoins les méthodes des juges dans la découverte de ce nouveau « principe majoritaire »21.

Or, l’apport de l’arrêt est double. Premièrement, il confirme l’existence d’un principe d’ordre public d’adoption des décisions collectives d’associés au minimum à la majorité relative des voix exprimées (I) ; deuxièmement, il précise les sanctions qui en découlent (II).