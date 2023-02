La constitutionnalité de l’exclusion statutaire d’un associé d’une société par actions simplifiée

II – Les garanties accordées à l’associé exclu

Pour accepter la constitutionnalité des articles L. 227-16, alinéa 1 et L. 227-19, alinéa 2, du Code de commerce, le Conseil constitutionnel vérifie la présence de certaines garanties accordées à l’associé exclu. Celles-ci se décèlent dans le régime juridique qui encadre la décision d’exclusion et ses conséquences patrimoniales. Des garanties statutaires (A) et judiciaires (B) assurent une certaine protection de l’associé.

A – Les garanties statutaires Toute société détient certainement un pouvoir institutionnel pour exclure un associé car la décision se trouve prise par la personne morale. Mais pour les SAS, les articles L. 227-16, alinéa 1 et L. 227-19, alinéa 2, du Code de commerce renvoient aux normes statutaires18 attributives du pouvoir d’exercer ce pouvoir d’exclusion, éventuellement par la majorité des associés. Le silence statutaire empêche alors toute exclusion effective. Les sages rappellent que les statuts devront prévoir explicitement la possibilité de décider l’exclusion d’un associé et de rendre obligatoire la cession forcée de ses actions. Ils s’appuient sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, mais cet argument déroute le lecteur. Aucune décision n’est citée par le Conseil. Quand bien même la constance de la jurisprudence judiciaire existerait, le Conseil pourrait aisément s’en écarter pour prononcer l’inconstitutionnalité des textes législatifs analysés. Nul besoin alors de s’appuyer sur cette jurisprudence pour illustrer la conception normativiste du pouvoir19. Les normes statutaires attributives de l’exercice du pouvoir fournissent à l’associé minoritaire exclu des garanties processuelles et substantielles. Au titre des garanties processuelles, le Conseil exige pour une société par actions simplifiée20 une décision prise « à la suite d’une procédure prévue par les statuts ». Certaines questions surviennent alors : quel organe de la société bénéficie d’une compétence matérielle pour décider l’exclusion ? Le regard se tourne inévitablement vers l’assemblée générale extraordinaire dont la décision reste indispensable si l’exclusion entraîne une modification du capital social21. Dans ce cas, la société peut-elle empêcher l’associé concerné de prendre part au vote ? En s’appuyant sur l’article 1844 du Code civil, la Cour de cassation proscrit toute privation du droit de vote22. Pour empêcher toute participation de l’associé concerné à la prise de décision collective, la société, portée par la voix des associés majoritaires, n’aura pas d’autre choix que de confier l’exercice du pouvoir d’exclusion à un autre organe23. Avant de décider, l’organe doit-il respecter les droits de la défense de l’associé ? Sur ce point la Cour de cassation semble avoir déjà répondu négativement24. Mais rien ne s’oppose à des stipulations statutaires contraires. Au titre des garanties substantielles, le Conseil exige une décision d’exclusion prise « sur un motif, stipulé par ces statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public » et qui ne soit pas abusive. Les statuts devront-ils prévoir les causes possibles d’exclusion ? Certains apportent une réponse positive25, mais la Cour de cassation vient récemment d’affirmer le contraire pour les sociétés à capital variable26. La décision d’exclusion doit permettre la satisfaction de l’intérêt social et ne pas contrarier l’ordre public. En s’appuyant sur la notion normativiste du pouvoir, la majorité des associés ne pourra pas exclure un associé minoritaire récalcitrant, car le seul intérêt collectif des associés majoritaires ne semble pas justifier une telle mesure. En revanche, l’intérêt social viendra à la rescousse de la majorité si l’exclusion d’un associé permet d’éviter la dissolution judiciaire de la société pour mésentente. Mobiliser le respect de l’ordre public devient utile pour vérifier les mobiles de la majorité des associés. Une exclusion peut objectivement satisfaire l’intérêt social tout en se révélant injustifiée si les motivations subjectives restent contraires à l’ordre public. Enfin, la référence à l’abus semble plutôt se déduire des trois vérifications précédentes. Si la décision d’exclusion semble régulière, conforme à l’intérêt social sans contredire l’ordre public, aucun abus de pouvoir ne pourra être démontré. Néanmoins, il faudra déterminer comment la discussion sur l’exclusion s’inscrit dans l’appréciation de l’abus de majorité27. Ces opérations de vérifications laissent un très large pouvoir d’appréciation à l’organe compétent pour prononcer l’exclusion. Toutefois, les statuts peuvent encore le limiter. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel prend soin de ne pas rentrer dans la subtile distinction doctrinale entre les clauses d’exclusion et les clauses d’éviction automatique (ou clause d’exclusion de plein droit). Les critères de distinction restent ténus et amènent d’inévitables ambiguïtés. Certains auteurs voient dans les dispositions statutaires résiliant automatiquement le lien sociétaire, dans l’hypothèse de la perte de la qualité de salarié, une clause d’éviction car la rupture ne proviendrait pas du prononcé d’une sanction28. Or, dans le litige à l’origine des QPC, le différend correspondait justement à ce cas de figure. Néanmoins, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et les commentateurs évoquent une clause d’exclusion29. Il s’agit moins d’une différence de nature que d’une variation d’intensité dans le pouvoir d’appréciation de la situation. Pour les sages, la clause d’exclusion se constate par la présence d’une disposition statutaire permettant à l’organe compétent de prendre une telle mesure si la situation le justifie. La clause d’éviction vient simplement limiter le pouvoir d’appréciation dans la vérification des conditions de réalisation de l’hypothèse. Si l’organe constate la réunion de tous les éléments, il sera tenu de respecter les statuts et n’aura pas d’autre choix que de prononcer l’exclusion. L’automaticité de l’exclusion renvoie donc à la compétence liée de l’organe. Mais le Conseil constitutionnel ne semble pas envisager de cas où l’exclusion se constate en dehors de toute décision d’un organe sociétaire. Le Conseil aborde un dernier élément au titre des garanties substantielles : les conséquences financières induites par l’exclusion. Les statuts peuvent déterminer le prix ou les modalités de calcul du prix de cession des actions de l’associé exclu30. Le Conseil rappelle également que l’associé exclu et la société peuvent s’accorder sur le prix ou sur la désignation d’un expert chargé de fixer le montant dans les conditions prévues par les articles L. 227-18 du Code de commerce et 1843-4 du Code civil. Le prix de cession semble être présenté comme une contrepartie, autre justification de la cession forcée. Mais les statuts pourront-ils prévoir un montant dérisoire ou inexistant, notamment si la majorité des associés souhaitent sanctionner un associé minoritaire ? Rien n’est moins sûr. En revanche, à défaut d’accord et dans le silence des textes sociétaires, les garanties judiciaires se trouveront certainement mobilisées.