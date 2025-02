La modification des droits attachés aux actions de préférence dans les SAS : cadre juridique et exclusion des titulaires du vote

Cass. com., 10 juill. 2024, no 22-15836

Dans le tumulte des délibérations corporate. Dans notre affaire1, deux actionnaires d’une société par actions simplifiées (SAS) détiennent des actions de préférence, celles-ci leur octroyant le privilège inégalé d’un dividende prioritaire, équivalant à 8 % du prix de souscription ou à la somme substantielle de 50 % du bénéfice net consolidé par action. Dans l’enceinte de l’assemblée générale extraordinaire, la SAS réduit brutalement ce dividende prioritaire, altérant ainsi la substance même des statuts de la société. Face à cette atteinte flagrante à leurs droits, les deux actionnaires assignent la SAS en nullité des résolutions prises lors de cette assemblée générale. Cependant, les juges d’appel, se réfugiant derrière une interprétation restrictive, rejettent leurs revendications, excipent que l’article L. 228-15 du Code de commerce n’est pas d’application puisque le vote ne portait pas sur la création d’actions de préférence, mais uniquement sur la modification des modalités de leur rémunération. Mais la Cour de cassation vient rétablir l’ordre en cassant cet arrêt. Elle considère que « constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de l’article L. 228-15, alinéa 2, du Code de commerce, toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties ». Dès lors, les titulaires d’actions de préférence n’auraient jamais dû participer au vote qui portait sur la modification du dividende prioritaire lié à leurs actions, préservant ainsi l’intégrité des principes fondamentaux du droit des sociétés. Cette décision résonne comme un hymne à la protection des droits des actionnaires, réaffirmant que toute modification des droits attachés à des actions de préférence est, en substance, une conversion d’actions, justifiant l’exclusion des titulaires du processus de vote, et garantissant ainsi l’équité et la justice au sein du monde des affaires. Dans ce contexte de conflit juridique concernant les droits des actionnaires de préférence, la décision de la Cour de cassation pave la voie à une analyse approfondie des principes régissant ces droits. Elle met en lumière, d’une part, le principe général encadrant la modification des droits attachés aux actions de préférence (I), et, d’autre part, l’enseignement à tirer de l’importance de l’exclusion des titulaires du vote lorsqu’il s’agit de créer de nouvelles catégories d’actions de préférence (II).

Méthode. La création d’actions de préférence peut se réaliser par plusieurs procédés juridiques distincts, comme l’ont brillamment exposé D. Descamps et S. Sylvestre dans leur étude sur la procédure de création des actions de préférence 7 . La méthode la plus directe consiste en leur émission, soit lors de la création initiale de la société, soit en cours de vie de cette dernière, notamment lors d’une augmentation de capital. Les autres alternatives possibles comprennent la conversion d’actions existantes en actions de préférence et la distribution de dividendes sous cette forme spécifique 8 .

Exécution de bonne foi. Conformément à l’article 1134, alinéa 3, la convention doit être exécutée de bonne foi. Cette obligation de bonne foi ne signifie pas nécessairement une exécution stricte des termes du contrat, mais elle empêche les juges de porter atteinte à la substance des droits et obligations convenus. La jurisprudence a parfois tempéré l’application rigoureuse de ce principe au regard de la bonne foi 4 . Les débats sur l’équilibre entre la bonne foi et la rigueur contractuelle peuvent être complexes et ne sont pas exclusifs aux contrats des sociétés 5 .

Plusieurs aspects essentiels de l’article 1134 du Code civil ( C. civ., art. 1103 nouv.). Le professeur Jacques Mestre a brillamment éclairé le rôle crucial de l’article 1134 du Code civil en droit des sociétés, offrant une analyse magistrale qui transcende les limites de l’ordinaire et révèle toute la profondeur et la complexité de cette pierre angulaire juridique. C’est ainsi qu’en vertu de l’article 1134 du Code civil plusieurs aspects essentiels se dégagent.

Modification et conversion des actions de préférence. La compréhension des principes régissant la modification des droits attachés aux actions de préférence est essentielle pour assurer la protection des intérêts des actionnaires dans les sociétés par actions simplifiées. Conformément à l’ancien article 1134 du Code civil ( C. civ., art. 1103 nouv.) les statuts d’une société doivent préciser les modalités de modification des droits attachés aux actions de préférence. En l’absence de ces modalités, le consentement individuel des titulaires est requis (A). En droit des sociétés, la conversion d’actions inclut toute opération qui modifie les droits des actions, impliquant que ces actions doivent être considérées comme converties au sens juridique (B).

II – Exclusion des titulaires du vote lors de la création de nouvelles catégories d’actions de préférence

Distinction entre consentement individuel et participation collective : clarifications juridiques et conséquences sur les droits des actionnaires. Il est essentiel de comprendre que « consentir à titre individuel » et « participer à une décision collective » sont deux démarches fondamentalement distinctes, chacune ayant des implications juridiques spécifiques pour les titulaires d’actions de préférence (A). L’arrêt de la Cour de cassation apporte des clarifications essentielles sur cette distinction, en établissant que ces deux aspects constituent des causes distinctes et autonomes de nullité, renforçant ainsi la protection des droits des actionnaires (B).