La raison du plus grand nombre : la règle majoritaire prévaut à l’adoption d’une décision collective

L’assemblée plénière adopte, s’agissant du champ de l’alinéa 2 de l’article L. 227-9, une appréhension de la notion de « décision collective » qui la lie de facto à la règle majoritaire. C’est donc une définition particulière de la notion qu’elle institue (A). Or, il semble que l’alinéa répondait déjà à la question en circonscrivant lui-même les contours de la notion de « décision collective », et que, quoiqu’utile, il n’était plus nécessaire de les préciser (B).

Outre l’alinéa 1er de l’article 1844, la Cour de cassation vise aussi l’article 1844-10, alinéas 2 et 3, relatif aux dispositions impératives. Par conséquent, l’exigence de la majorité pour l’adoption des décisions collectives est désormais érigée en règle impérative s’imposant non pas seulement aux SAS mais aussi au droit commun des sociétés. Il en ressort qu’encourt la nullité une délibération intervenue au mépris de l’exigence majoritaire comme le décide l’assemblée plénière statuant au fond sur la question, et ce, quelle que soit la forme sociale « dans laquelle les associés sont libres d’aménager les modalités d’adoption des délibérations collectives et même au-delà à n’importe quel groupement » 22 .

La décision casse l’arrêt d’appel au visa, entre autres, de l’article 1844, alinéa 1er. Cet article précise que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Or, la participation aux décisions collectives suppose une attitude active consistant à interagir en posant des questions, assister aux délibérations mais aussi exprimer son point de vue en votant 21 . En l’espèce, les demandeurs semblaient avoir bien satisfait à toutes ces exigences et avaient ainsi bien participé à la décision collective. Pour la Cour, ceci ne suffit pas à retenir la décision comme étant collective. Elle ne pourrait l’être que si la décision en cause est adoptée par la majorité.

Au contraire, elle semble préciser que la notion de « décision prise collectivement » se réfère plutôt aux règles de vote, de sorte que « prise collectivement » doit être compris comme adopté au scrutin majoritaire. C’est donc une appréhension prescriptive 19 exigeant une adoption majoritaire qu’il convient de privilégier. Il faudrait ainsi prendre en compte l’ensemble des votes exprimés et adopter impérativement la position ayant requis la majorité. D’ailleurs, certains auteurs avaient précisé que le vote majoritaire est l’essence même de la décision collective 20 , et seul un scrutin majoritaire pouvait la valider.

Néanmoins, l’interprétation de l’assemblée plénière ne s’attarde pas sur le processus en amont de l’adoption de la délibération et laisse clairement comprendre que la collectivité de la décision n’est liée ni à l’instance au cours de laquelle elle est prise, notamment l’instance rassemblant le collectif de tous les associés, ni au processus. Ce faisant, on s’attacherait au descriptif 18 .

Par ailleurs, l’ article L. 227-9 du Code de commerce impose que la décision d’augmentation de capital soit prise collectivement. Cela suppose normalement qu’elle doit être prise par tous les associés via, entre autres modes d’expression collective, l’assemblée générale (AG). Celle-ci est en effet, sans être la forme exclusive, « la déclinaison la plus ancienne et (…] offre [de la décision collective] la représentation la plus ordinaire » 17 . Plus particulièrement, à l’AGE, tous les associés doivent y avoir été convoqués, s’être présentés ou à défaut s’être fait représenter afin de prendre les décisions importantes de la société. La gravité de l’acte qui sera adopté nécessite que tous les associés votent à l’occasion de cette AGE, comme c’est le cas pour les opérations touchant au capital, plus particulièrement à une augmentation de capital.

B – La circonscription de facto opérée par l’alinéa 2 de l’article L. 227-9

En posant le principe de la liberté statutaire dans l’alinéa 1er de l’article L. 227-9 du Code de commerce, le législateur apporte lui-même les exceptions dans l’alinéa 2 lorsqu’il subordonne à l’exercice collectif des associés les attributions de l’AG et de l’AGE en certaines matières.

Comme le précise monsieur Delvallée, « la notion de décision collective est déconnectée de celle d’assemblée générale »23. En réalité, l’AG est une modalité d’adoption des décisions collectives. Toutefois, certaines décisions collectives relèvent expressément de la compétence des assemblées générales, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires. À titre d’exemples, les décisions importantes, c’est-à-dire celles ayant des incidences significatives sur la subsistance même du pacte social, ne peuvent être prises collectivement qu’en AGE. Tel est le cas d’une décision d’augmentation, de réduction ou d’amortissement du capital social. Or, si le recours à ces assemblées est facultatif dans les SAS24, il est en revanche obligatoire dans la SA, dans laquelle le principe de la majorité des deux tiers des voix des actions présentes ou représentées s’applique nécessairement pour les décisions prises en AGE25. Il s’en déduit normalement, au regard du deuxième alinéa, que cette règle de la majorité des deux tiers devait également s’appliquer à la décision de l’AGE dans la SAS, puisque la précision figure dans une disposition applicable aux SAS. Elle constitue déjà une limite au principe de la liberté statutaire. L’alinéa 2 de l’article L. 227-9 ne renvoie-t-il pas implicitement aux règles de la SA, en raison de son introduction dans le chapitre applicable aux SAS, et ce, en dépit de l’exclusion de l’article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce ? Il ne semble pas en effet qu’il y ait une incompatibilité substantielle entre l’exigence de l’alinéa 2 et les règles de la SAS.

Si une telle interprétation peut être valablement donnée à l’alinéa 2, le fait pour le législateur de préciser à nouveau in fine, « dans les conditions prévues par les statuts », est tout de même contradictoire. Elle semble, en effet, prêcher une chose et son contraire. Vouloir extraire les règles relatives aux attributions de l’AG et de l’AGE dans les domaines énumérés de la liberté contractuelle, et en même temps sembler, paradoxalement, admettre que ces attributions s’exercent conformément aux statuts paraît ambigu.

Pour pallier cet imbroglio, l’assemblée plénière érige une exception de l’exception, qui n’est pas totalement conforme à la lettre de l’alinéa 2 de l’article L. 227-9.

Il faut comprendre « exercées collectivement par les associés », comme des décisions devant être prises par le plus grand nombre de voix. Il y avait donc un principe : celui de la liberté statutaire dans la SAS. Ce principe est assorti d’une exception, celle relative aux attributions de l’AG et de l’AGE dans certaines matières dont celle de l’augmentation du capital. En cette matière, la règle posée est impérative et réside dans la compétence de l’AGE sur les questions importantes comme l’augmentation du capital. Or, l’AGE ne peut statuer dans la SA qu’à la majorité des deux tiers26. Par conséquent, l’exception de l’alinéa 2 devait conduire à adopter cette majorité. Pourtant, à notre connaissance, cette position n’avait pas encore été retenue par les juges, peut-être parce qu’il ne s’agirait pas de la bonne interprétation. Ce serait alors pour cette raison que la haute cour, siégeant dans sa forme la plus solennelle, va ériger a minima la majorité relative puisqu’elle précise qu’il importe juste que la décision réunisse le plus grand nombre de voix, les attributions de l’AGE sur ces matières devant s’exercer collectivement par les associés, notamment par un vote majoritaire des délibérations. Mieux, la Cour fait coïncider la notion de « décision collective » avec celle de « majorité ». Il ne peut donc y avoir une décision collective sans une majorité des suffrages.

En définitive, la liberté de fixer dans les statuts les règles relatives aux prises de décision collective n’est pas absolue. En effet, les règles doivent permettre de départager les associés favorables et ceux opposés à la décision ou résolution à voter. Or, en instituant que la résolution pourrait être adoptée à la majorité des tiers, c’est-à-dire moins de la majorité des droits de vote, ceci ne permet pas d’atteindre l’objectif de départage recherché. La décision collective ne pourrait être tenue comme adoptée que si elle requiert le plus grand nombre de voix et, en ce sens, les minoritaires auront toujours tort. En statuant dans ce sens, la Cour de cassation apporte une condition qui n’est pas explicite, s’agissant de la notion de « décision collective », dans les articles au visa desquels la décision est rendue. Il est vrai que l’adoption à la majorité apporte une légitimité à la décision dite collective27 mais elle n’en était normalement pas une condition.

Une telle précision serait rendue inopérante par une interprétation approfondie de l’alinéa 2 de l’article L. 227-9 du Code de commerce sur les attributions de l’AG. Dans ledit alinéa, certaines matières sont énumérées comme relevant des attributions des assemblées dans la SA. N’aurait-il pas été plus aisé pour la Cour d’en déduire que, en ces matières, les modalités de vote des décisions collectives en AG ordinaire et AGE dans la SA s’appliquent en exception au principe de la liberté posé par l’alinéa 1er du même article ?