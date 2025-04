La réforme du régime des nullités en droit des sociétés est actée

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, qui habilite le gouvernement à réformer le régime des nullités en droit des sociétés1.

Elle repose sur un rapport du 27 mars 2020 du Haut comité juridique de la place financière de Paris, ainsi que sur les recommandations du Conseil d’État du 4 juillet 2024 et sur un constat partagé par les praticiens mettant en évidence des lacunes dans le régime en vigueur, soulignant sa complexité, les incertitudes et les risques associés, ainsi que la nécessité de clarifications.

Afin de moderniser le droit des sociétés, l’ordonnance est structurée en trois titres : le premier concerne le régime de nullités des sociétés dans le Code civil, le second celui du Code de commerce, et enfin un dernier titre est réservé à des mesures diverses. L’ordonnance prévoit des dispositions :

En alignant le droit français sur les standards européens, cette ordonnance introduit des critères plus stricts pour la reconnaissance des nullités et limite leur portée afin de faire évoluer les nullités du droit des sociétés dans leur champ d’application et leur régime, dans le but de renforcer la sécurité juridique en circonscrivant le risque de nullités et les incertitudes de leur mise en œuvre.

La réforme vise donc à simplifier et clarifier les nullités en droit des sociétés. Actuellement, ces nullités reposent sur des dispositions redondantes dans le Code civil et le Code de commerce, créant de l’insécurité juridique. La réforme rétablit dans son titre premier le rôle des articles 1844-10 et suivants du Code civil comme droit commun des nullités en matière de droit des sociétés, en abrogeant les dispositions générales du Code de commerce, dont certains dispositifs sont intégrés au Code civil. Le nouveau régime entrera en vigueur le 1er octobre 2025.

I – Les causes de nullité (C. civ., art. 1844-10)

L’objectif de l’ordonnance est de revoir l’ensemble des causes de nullité afin d’identifier celles qu’il était nécessaire d’exclure du contrôle du juge.

La nullité de la société. L’article premier de l’ordonnance modifie le premier alinéa de l’article 1844-10 pour réduire les causes de nullité des sociétés à l’incapacité atteignant les fondateurs et la règle relative au nombre minimum d’associés, conformément à l’article 11 de la directive n° 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

En effet, l’alinéa premier spécifiait que, outre les causes de nullité issues du droit commun des contrats, le Code civil ne prévoit la nullité de la société que pour la violation de certaines dispositions légales relatives :

à la formation du contrat de société (C. civ., art. 1832) ;

à l’objet social (C. civ., art. 1833, al. 1 : objet licite et dans l’intérêt commun, précise la loi de mai 2019).

Désormais, l’alinéa premier prévoit que la nullité de la société ne peut résulter que « de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés ».

Le régime des clauses statutaires illégales. Quant au second alinéa, il prévoit désormais que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative « du droit des sociétés » (et non plus « du présent titre ») dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. Autrement dit, au deuxième alinéa de l’article 1844-10 du Code civil, la règle de localisation (« du présent titre ») est remplacée par le critère matériel de « droit des sociétés ». En effet, selon le rapport au président de la République, les limitations imposées par un critère formel, comme la localisation de la règle, ont poussé la jurisprudence à s’en éloigner. Pour plus de clarté, le critère matériel du « droit des sociétés », déjà adopté par la jurisprudence, remplace désormais la règle de localisation.

La nullité des décisions sociales. L’alinéa 3 énonce que les actes ou délibérations des organes de la société n’encourent la nullité qu’en cas de violation d’une disposition impérative du droit commun des sociétés – à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 (gestion dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité) que précise la loi de mai 2019 – ou en raison de l’une des causes de nullité des contrats en général. Désormais, il précise que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Ainsi, au troisième alinéa de l’article 1844-10 du Code civil, la notion de « décision sociale » se substitue à celle « d’actes ou de délibérations de la société », de sorte que la règle de localisation est donc remplacée par le critère matériel de « disposition impérative du droit des sociétés ».

L’objectif ici est que les « décisions sociales » excluent les conventions avec des tiers et les avis émis par des instances collectives non décisionnaires. Le régime des nullités des décisions sociales s’applique uniquement aux actes décisionnels internes de la société, y compris les nullités des assemblées d’obligataires.

Le nouveau régime de la nullité pour violation des statuts. L’article premier de l’ordonnance crée un nouvel alinéa à l’article 1844-10 du Code civil qui prévoit le nouveau régime de la nullité pour violation des statuts. Il en résulte que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. »

Ainsi, la question de la nullité pour violation des statuts est désormais clarifiée. Un principe général d’exclusion est posé, réservant toutefois la possibilité de dispositions dérogatoires.