Nullité et participation aux décisions collectives : à la recherche d’un juste milieu

18. Le prononcé de la nullité suppose que l’irrégularité soit « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette condition, si elle demeure mystérieuse faute d’avoir été définie, nous semble légitime (A), notamment au regard des conditions paradoxalement extensives de mise en œuvre de la nullité qu’il est possible de relever par ailleurs (B).

A – La réaffirmation bienvenue d’une condition restrictive de mise en œuvre

19. La condition qui ressort de l’arrêt commenté n’est pas nouvelle. En effet, elle est empruntée à l’arrêt Larzul 2, rendu le 15 mars 2023 par la même chambre, qui par un obiter dictum cantonne11 la nullité des actes et délibérations adoptés en violation des statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) à l’existence d’une irrégularité qui soit « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette condition, qui a donc émergé des prétoires il y a peu, appelle plusieurs remarques tant sur la légitimité du critère que sur sa signification.

20. Le cantonnement de la nullité apparaît d’emblée justifié12 au regard de la volonté du législateur de limiter tant les causes de nullités que leurs conditions de mise en œuvre13 en droit des sociétés. La phrase de Solon, restée célèbre, illustre radicalement cette vision : « Les nullités sont odieuses »14. La légitimité de la condition est d’autant plus aisée à affirmer que les conflits entre associés sont loin de constituer une hypothèse d’école. Par l’exigence d’une telle condition qui n’apparaissait pas dans l’arrêt du 8 juillet 2015, il convient de retenir que, si la Cour de cassation ne revient pas sur l’existence de cette cause de nullité, elle innove néanmoins en renforçant le caractère restrictif de sa mise en œuvre.

21. Concernant la signification de la condition ensuite, l’état du droit positif apparaît incertain. Afin d’obtenir quelques éclaircissements bienvenus, il convient de se tourner vers les travaux de la doctrine. Or, à cet égard, les auteurs demeurent circonspects15. Selon le professeur Hervé Le Nabasque, la condition exigée par la Cour de cassation dans l’arrêt Larzul 2 renvoie à « la violation des règles de convocation des associés par exemple, ou ayant institué un quorum ou une majorité »16. Pour le professeur Alain Couret, « s’agissant d’une nullité facultative, la solution est classique. Les juges tiennent compte du caractère déterminant de l’irrégularité pour celui qui en a été victime »17. Le professeur Dorothée Gallois-Cochet, annotant le même arrêt, s’interroge également sur l’existence de cette condition lorsque la nullité est demandée sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 227-9 du Code de commerce ou sur celui du deuxième alinéa dudit article18. Enfin, pour le professeur Bruno Dondero, la condition exigée devrait renvoyer à la théorie du vote utile19 tout en admettant que le critère « n’est pas si net que cela »20.

22. Un peu plus de six mois plus tard, en l’absence d’une précision qui aurait été apportée par la Cour de cassation ou qui figurerait opportunément dans la lettre de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation21, la signification de la condition demeure incertaine. À notre sens, si nous devions nous risquer à une interprétation, il convient de retenir que, la nullité étant facultative, le juge conserve le droit de ne pas la prononcer quand bien même la condition serait remplie. Par exemple, si la nullité ne fait pas grief à celui qui la demande22 alors même que la condition est remplie. Telle pourrait être l’hypothèse d’un gérant non associé qui agirait en nullité des assemblées qui se seraient irrégulièrement tenues.En revanche, si ladite condition n’est pas remplie, le juge ne pourrait pas prononcer la nullité. Selon une telle interprétation, le droit de demander la nullité apparaît donc bien cantonné, notamment par rapport à ce qui avait été jugé par l’arrêt de la troisième chambre civile du 8 juillet 2015.

23. En l’espèce, la condition apparaît remplie puisque le cessionnaire, qui est réputé n’avoir jamais eu la qualité d’associé, détenait la moitié du capital social de la SARL. Sa participation aux assemblées, en méconnaissance de l’alinéa premier de l’article 1844 du Code civil, était donc « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Et pour cause, l’associé qui détient une minorité de blocage, a fortiori celui qui possède la majorité, influe inévitablement sur le résultat du processus de décision23. A contrario, si le cessionnaire n’avait détenu que 5 % des droits de vote et qu’eu égard à la composition de l’assemblée, son vote n’avait jamais été décisif pour faire pencher la balance dans un sens plutôt que dans un autre, la condition n’aurait probablement pas été remplie.

24. Faute de définition, il demeure à l’heure actuelle cependant délicat d’avoir des certitudes quant à la signification précise de ce cantonnement de la nullité. Il ne peut pas en être dit autant de l’exercice de l’action en nullité, laquelle ne pose guère de difficulté sauf à observer qu’elle tend, curieusement au regard de l’esprit restrictif qui anime la matière en principe, à être facilitée.