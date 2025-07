Sociétés commerciales : le nouveau régime des nullités entrera en vigueur le 1er octobre 2025

Ainsi, les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence 6 de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l’ensemble des actions ne fassent l’objet d’une conversion en actions de préférence. Il est ainsi désormais précisé que l’ article 1844-12-1 du Code civil n’est pas applicable à l’action en nullité exercée sur le fondement de la création d’actions de préférence.

Création d’actions de préférence (Ord., art. 44 – C. com., art. L. 228-15). L’article 44 de l’ordonnance ajoute au deuxième alinéa de l’ article L. 228-15 du Code de commerce une mention destinée à exclure l’application de l’ article 1844-12-1 du Code civil lors de l’exercice de l’action en nullité de la délibération relative à la création d’actions de préférence.

Ainsi, la convocation des assemblées générales d’obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d’actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d’émission, selon des précisions fixées par décret sur les garanties nécessaires à la bonne information des obligataires et le contenu des convocations qui contiennent des mentions spéciales. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Il n’est plus prévu que l’action en nullité ne soit pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés, puisque désormais « l’action en nullité obéit au régime des articles 1844-10 à 1844-17 du Code civil ».

Irrégularité de la convocation d’une assemblée générale d’obligataires (Ord., art. 46 – C. com., art. L. 228-59). L’article 46 de l’ordonnance modifie l’ article L. 228-59 du Code de commerce et précise que toute action en nullité fondée sur l’irrégularité de la convocation d’une assemblée générale d’obligataires est soumise au régime général des nullités du Code civil.

Rémunération du représentant de la masse des obligataires (Ord., art. 45 – C. com., art. L. 228-56). L’article 45 de l’ordonnance ajoute à l’ article L. 228-56 du Code de commerce une mention destinée à exclure l’application de l’ article 1844-12-1 du Code civil lors de l’exercice de l’action en nullité de la décision prise en violation des règles relatives à la rémunération du représentant de la masse des obligataires.

C – Dispositions applicables aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance

Émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la société mère (Ord., art. 47 – C. com., art. L. 228-93). L’article 47 clarifie l’article L. 228-93, relatif aux modalités d’autorisation de l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la société mère, quant au pouvoir de contrôle de la nullité par le juge.

Ainsi, une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou par la société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Jusqu’alors, il était prévu que, à peine de nullité, l’émission doit être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés. Il est désormais précisé que, à défaut d’avoir été autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés7, l’émission peut être annulée.

Émission de valeurs mobilières de placement et droit de préférence (Ord., art. 48 – C. com., art. L. 228-95). L’article 48 de l’ordonnance clarifie la rédaction de l’article L. 228-95 du Code de commerce, propre aux décisions prises en violation des dispositions relatives à l’émission de valeurs mobilières de placement et au droit de préférence des actionnaires à la souscription de ces valeurs mobilières, quant au contrôle de la nullité par le juge.

Ainsi, désormais, les décisions prises en violation du deuxième alinéa de l’article L. 228-92 et des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 228-93 du Code de commerce ne sont plus nulles, mais simplement « annulables ».

Protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social (Ord., art. 49 – C. com., art. L. 228-104). L’article 49 de l’ordonnance modifie la rédaction de l’article L. 228-104 du Code de commerce sur la protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social, afin de substituer la notion de « décision » à celle de « délibération ». Il clarifie également le contrôle par le juge de la nullité résultant de la violation de ses dispositions.

Ainsi, dorénavant, les délibérations ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103 du Code de commerce ne sont plus nulles en soi. En effet, ce sont désormais « les décisions » ou, encore, les stipulations prises en violation de ces articles qui « peuvent être annulées ».