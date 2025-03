La conclusion de l’affaire Héritiers du sultan de Sulu contre Fédération de Malaisie : un consul vous manque et l’arbitrage est dépeuplé

Par une motivation aux principes clairs et établis de longue date selon laquelle « la convention d’arbitrage international, dont l’existence et l’efficacité s’apprécient d’après la commune volonté des parties, s’interprète, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, d’après les principes de bonne foi et d’effet utile », la Cour de cassation confirme que la clause d’arbitrage insérée dans un accord conclu en 1878 (prévoyant l’intervention du consul général de la couronne britannique en poste à Brunei en cas de litige) et qui lie les successeurs du sultan de Sulu (les consorts Kiram) à la Malaisie est devenue caduque à raison de la disparition de la fonction de consul général de la couronne britannique en poste à Brunei, élément qui, selon la Cour, avait été « déterminant de la volonté des parties de recourir à l’arbitrage ».

Cet arrêt, bien que classique par ses principes, soulève de nombreuses réflexions pratiques à propos de l’interprétation qui est faite de la volonté de compromettre des parties et interroge sur l’enchevêtrement entre cette notion et les principes de bonne foi et d’effet utile.

Pour mieux comprendre et analyser cet arrêt, il faut tout d’abord revenir près de 150 ans en arrière (I) puis discuter les éléments procéduraux de cette affaire qui sont particulièrement touffus (II). Enfin, nous nous intéresserons à l’analyse que les juridictions françaises ont fait de la clause d’arbitrage liant les consorts Kiram à la Malaisie (III).

I – Rappel des faits : l’accord de 1878, une entreprise coloniale ayant traversé les siècles

Comme indiqué, le différend repose sur un accord conclu le 22 janvier 1878 – année de l’élection du Pape Léon XIII ainsi que de naissance de Joseph Staline et d’André Citroën, bien que cela n’ait pas grand lien avec notre affaire – entre, d’une part, le sultan Muhammad Jamal ul-Azam de Sulu, souverain du royaume musulman éponyme, situé dans l’archipel de Sulu, à l’extrême sud des Philippines, occupant la plupart des îles de la mer de Sulu jusqu’au nord de l’île de Bornéo et sous protectorat espagnol à cette époque (1851-1898) et, d’autre part, deux hommes d’affaires, Alfred Dent, britannique, et le baron Gustav von Overbeck, allemand, ces derniers représentant une société privée (la Dent & Co., qui deviendra la British North Borneo Company en 1881 et qui se verra octroyer une charte royale par la couronne britannique la même année).

À travers l’accord, le sultan de Sulu transférait à von Overbeck et Dent tous les droits et pouvoirs qu’il détenait sur tous les territoires et terres qui lui étaient tributaires sur la partie continentale de l’île de Bornéo, depuis la rivière Pandasan à l’ouest jusqu’à la rivière Sebuku au sud, y compris tous les territoires situés sur la côte de la rivière Pandasan, les terres côtières de Paitan, Sugut, Bonggaya, Labuk, Sandakan, Kinabatangan et Mumiang, et tous les autres territoires et terres côtiers situés au sud de ceux-ci sur la côte de la baie de Darvel jusqu’à la rivière Sibuku, ainsi que toutes les îles qui y sont incluses dans un rayon de neuf miles1. En somme, une large partie des territoires au nord de Bornéo2.

Le baron von Overbeck obtenait, en outre, les titres de Dato Bendahara ainsi que de Rajah de Sandakan3.

En contrepartie, von Overbeck et Dent s’engageaient à verser au sultan Jamal ul-Azam et à ses successeurs une rente annuelle de 5 000 $4.

En 1903, alors que le sultanat de Sulu passait sous protectorat américain (jusqu’en 1915), le troisième successeur du sultan Jamal ul-Azam, Jamalul Kiram II5 (1894-1915), signait avec la British North Borneo Company une confirmation de cession de certaines îles à travers laquelle il lui accordait des territoires additionnels voisins à l’île de Bornéo allant de l’île de Banggi jusqu’à la baie de Sebuku. La rente consentie par la British North Borneo Company passait alors de 5 000 à 5 300 $6.

La British North Borneo Company, particulièrement affectée par la Seconde Guerre mondiale, en raison de l’invasion du nord de Bornéo par le Japon, a renoncé à l’utilisation de sa charte royale et a cédé le nord de Bornéo à la British Colonial Office. La société a par la suite été dissoute en 1946, laissant le nord de Bornéo entre les mains de la couronne britannique jusqu’à ce que la Malaisie proclame son indépendance le 16 septembre 1963 et reprenne le territoire ainsi que les obligations originellement souscrites par von Overbeck et Dent.

À partir des années 1960, c’est donc la Malaisie qui s’est acquittée du paiement de la concession au bénéfice des successeurs du sultan de Sulu et le montant a été converti en dollars malais (ringgits – 5 300 RM soit environ 1 150 $). À titre anecdotique, il s’agit là d’une bien maigre consolation pour les successeurs du sultan Jamal ul-Azam quand on sait que de vastes quantités de pétrole et de gaz naturel ont été découvertes dans les années 1970 et 1980 sur le territoire consenti, générant des milliards de ringgits par an pour la Malaisie.

Comme cela est explicité dans le dossier d’arbitrage, les successeurs du sultan de Sulu ont d’ailleurs tenté de renégocier les termes de l’accord de 1878 à plusieurs reprises avec le gouvernement malais, sans succès7.

Le 11 février 2013, l’incursion dite de Lahad Datu, à travers laquelle des centaines de Philippins militants ont envahi l’État de Sabah en Malaisie en se revendiquant forces armées de Jamalul Kiram III, l’un des prétendants au trône du sultanat de Sulu, a ouvert le « conflit de Sabah » qui a donné lieu à de violents affrontements avec les forces armées malaisiennes. La Malaisie a notamment arrêté de payer la rente aux successeurs du sultan de Sulu à compter de cette date.