L’admission du préjudice autonome d’angoisse de mort imminente en cas de survie de la victime

Néanmoins, bien que les juges de cassation aient établi en l’espèce que la mort de la victime n’est plus une condition nécessaire à la caractérisation de ce préjudice, cela n’est toutefois pas suffisant pour admettre son indemnisation. En effet, il est encore nécessaire que la victime ait été consciente de son état avant de potentiellement mourir. Cela signifie que pour que ce préjudice soit indemnisé, la victime doit avoir ressenti la peur intense de sa propre mort imminente.

Face à la délicate question de la distinction entre le préjudice d’angoisse de mort imminente et le préjudice des souffrances endurées, quelques précédents jurisprudentiels peuvent être mobilisés pour démontrer les dissensions entre les chambres sur ce sujet. Si la chambre criminelle a dès le début indemnisé ce poste de manière autonome 1 , la deuxième chambre civile s’y refusait en énonçant que « l’angoisse d’une mort imminente éprouvée par la victime ne peut justifier une indemnisation distincte qu’à la condition d’avoir été exclue de ce poste » 2 . Ainsi, c’est la chambre mixte de la Cour de cassation qui a consacré, dans un arrêt rendu le 25 mars 2022, l’autonomie de l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente. Dans cette affaire, les ayants droit d’une victime décédée lors d’une agression au couteau ont obtenu une indemnisation au titre de l’angoisse de mort imminente vécue par leur proche.

B – Le maintien de l’indemnisation autonome du préjudice d’angoisse de mort imminente même en cas de survie de la victime

Dans un arrêt du 4 avril 20233, la Cour de cassation avait précisé, concernant une personne décédée à la suite d’un accident de la circulation, que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne pouvait être confondu avec le poste des souffrances endurées. En effet, le préjudice d’angoisse de mort imminente est distinct des souffrances endurées dans le sens où il représente une peur intense de mourir ressentie par la victime avant de mourir ou avant d’être sauvée.

Il s’agit d’un préjudice spécifique lié à la conscience de la gravité de la situation. Or, si la victime n’a pas conscience de cette situation de mort imminente alors, comme le rappelle la Cour de cassation, ce préjudice sera rattaché au poste des souffrances endurées. Les souffrances endurées couvrent toutes les douleurs physiques et psychiques que la victime subit depuis l’incident jusqu’à la stabilisation de son état de santé. Ainsi, les souffrances endurées englobent une large gamme de préjudices, incluant les douleurs physiques, les traumatismes psychologiques et les angoisses liées à l’événement dommageable, aussi bien passées que futures. Ces préjudices sont catalogués au sein de la nomenclature Dintilhac, qui constitue une référence en matière d’indemnisation.

Ce faisant, en l’espèce, la Cour de cassation indique clairement que le préjudice d’angoisse de mort imminente peut être reconnu de manière autonome, même si la victime survit, à condition qu’elle ait été consciente de son état et ait ressenti une peur intense de mourir.