ACPR : publication de son rapport statistique annuel

Le rapport statistique annuel l’ACPR est un complément à son rapport d’activité, publié le 31 mai 2023. Il constitue un document de référence présentant les principaux chiffres du marché français de la banque et de l’assurance. Il couvre et synthétise les principales données prudentielles et comptables collectées auprès des établissements bancaires et des organismes d’assurance supervisés par l’Autorité.

Du côté des assureurs, ces derniers ont dégagé un résultat net en forte progression (17,1 milliards d’euros, + 5 milliards par rapport à 2021), grâce à la reprise d’une partie des provisions. L’assurance-vie a connu un léger ralentissement de son activité en 2022 avec une collecte nette totale toujours positive, mais en diminution à 8,4 milliards d’euros. La collecte nette sur les supports en unités de compte (UC) atteint le plus haut niveau observé depuis 2011, avec 38,2 milliards d’euros, soit une croissance de 25 % par rapport à 2021 (30,6 milliards d’euros), tandis que la décollecte nette des fonds en euros se poursuit (-29,8 milliards d’euros contre -12,3 milliards d’euros en 2021). Au 1er semestre 2023, le mouvement s’est poursuivi avec une collecte nette de 3,4 milliards d’euros.

L’assurance non vie enregistre une croissance en 2022, avec des primes en hausse sur l’ensemble des lignes d’activité (dommages aux biens, automobile, dommages corporels…), qui ont compensé des sinistres en augmentation également sur toutes les lignes d’activité : dommages aux biens (+ 21,2 %), automobile (+ 9,8 %), dommages corporels (+ 5 %). En cause l’inflation mais aussi l’intensification et la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes (orages de grêle, inondations, sécheresse). Le montant des sinistres « catastrophes naturelles » a ainsi doublé, atteignant 2,5 milliards d’euros en 2022 contre 1,2 milliard d’euros en 2021.

La solvabilité des organismes d’assurance est au total restée robuste en 2022 avec un taux de couverture du capital de solvabilité requis (CSR) à 247 % fin 2022.

