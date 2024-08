Baromètre du FGAO : moins de victimes mais plus d’indemnités versées

Le Fonds de garantie des victimes des assurances obligatoires (FGAO) a publié le 25 juillet dernier son baromètre annuel qui dresse un état des lieux chiffré de la non-assurance automobile, assorti de données sociologiques concernant les conducteurs non-assurés et leurs victimes.

En 2023, le Fonds a indemnisé 7 687 victimes blessées, soit une baisse de 9,7 % du nombre de victimes par rapport à 2022. Cette baisse résulte de trois facteurs :

la baisse de 8,3 % de l’accidentalité corporelle enregistrée entre 2019 et 2023 par la Sécurité Routière ;

le Fichier des Véhicules Assurés (FVA) qui facilite les contrôles de l’obligation d’assurance par lecture automatique des plaques d’immatriculation ;

les efforts de prévention du Fonds de Garantie des Victimes.

Le Fonds a également indemnisé les proches de 160 personnes décédées, en hausse de 2 %. Cette augmentation démontre le niveau persistant de gravité constaté dans ce type d’accident, puisque 39 % des victimes blessées prises en charge par le Fonds conservent des séquelles à vie.

En outre, on observe depuis 2017 une progression de plus de 50 % de la part de conducteurs non-assurés impliqués dans des accidents corporels et contrôlés par les forces de l’ordre.

En 2023, le Fonds a versé plus de 137 M€ aux victimes blessées et proches de victimes décédées, en hausse de 28 % par rapport à 2022 !

Rappelons qu’après avoir indemnisé la victime, le Fonds se retourne contre le conducteur non-assuré pour obtenir le remboursement des sommes versées, majorées de 10 %. Selon la gravité de l’accident, ces montants peuvent atteindre des centaines de milliers, voire des millions d’euros. Cette dette va parfois obérer durablement les capacités financières d’auteurs non-assurés le plus souvent jeunes.

