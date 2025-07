CatNat : modification de la franchise d’assurance des collectivités territoriales

Le décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025 vise à modifier certaines caractéristiques des franchises applicables aux contrats d’assurance conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements.

L’article D. 125-5-7 du Code des assurances est ainsi modifié : « Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-6, notamment ceux des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des comptes publics, de l’intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L’assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté. »

Le nouveau texte créé par ailleurs deux nouveaux articles :

« Art. D. 125-5-7-1. – Par dérogation à l’article D. 125-5-7, pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la taille est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des comptes publics, de l’intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en nombre d’habitants, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des comptes publics, de l’intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L’assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté.

« Toutefois, pour ces biens, le montant de la franchise ne peut excéder un montant fixé par l’arrêté susmentionné pour les contrats couvrant une collectivité ou les biens qui s’y rattachent. »

« Art. D. 125-5-7-2. – Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :

« 1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;

« 2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1, déterminé par arrêté ;

« 3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des comptes publics, de l’intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. »

Les dispositions du présent décret sont applicables aux sinistres survenus à compter du 4 juillet 2025.

Sources :