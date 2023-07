L’ACPR lance son second exercice de stress test climatique

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a lancé le 6 juillet 2023 son second exercice de stress test climatique couvrant le secteur de l’assurance.

L’ACPR publie les hypothèses et les attendus de son nouvel exercice de stress test climatique, dédié exclusivement aux assureurs. L’ACPR compte sur une mobilisation forte de la Place pour ce stress test dont la participation demeure volontaire. Il fait suite à l’exercice pilote mené en 2020 qui avait réuni 15 groupes d’assurance, représentant environ 75% du total du bilan des assureurs.

« Les stress tests sont devenus des outils incontournables pour les établissements financiers afin de mesurer les impacts du changement climatique sur leur modèle d’affaire, leur capacité à absorber les chocs et ainsi affiner leur stratégie de gestion du risque climatique, notamment en vue de l’élaboration de leurs plans de transition. Nous sommes dans une logique d’accompagnement, cet exercice n’aura pas de conséquences sur les exigences de fonds propres des organismes participants. » indique Nathalie Aufauvre, secrétaire générale de l’ACPR.

Ce second exercice de stress test climatique propose des évolutions méthodologiques issues de discussions avec les assureurs au cours de l’année 2022. Ainsi un horizon à court terme (2027) s’ajoute à l’horizon à long terme (2050) pour explorer des scénarios combinant risque physique et risque de transition de façon cohérente. L’impact de ces risques est mesuré sur l’actif, le passif, l’équilibre du bilan et, pour ce qui concerne le scénario de court terme, la solvabilité.

Les résultats feront l’objet d’un rapport public publié courant 2024 présentant les impacts à l’échelle du marché des scénarios testés, et continueront de nourrir les échanges avec les organismes par la suite.

