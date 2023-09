L’EIOPA lance une enquête sur l’accès des PME à la cyberassurance

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) a lancé une enquête sur l’accès à la cyber-assurance par les petites et moyennes entreprises (PME) afin de mieux comprendre les défis auxquels les petites entreprises sont confrontées pour se protéger contre les cyber-risques et d’évaluer le niveau d’accès à cyberassurance.

L’accès à une (cyber)assurance joue un rôle important dans l’atténuation des risques liés à la numérisation en absorbant les chocs et en gérant les risques associés à des revenus irréguliers et imprévisibles. L’assurance peut rendre les PME plus résilientes aux chocs, tout en les rendant plus solides financièrement.

L’enquête recueillera des informations sur la taille et le type d’entreprise des entreprises interrogées, le niveau de sensibilisation aux cyber-risques par rapport à leur entreprise, la disponibilité, l’abordabilité et la compréhension des produits de cyber-assurance.

Il mettra également en lumière l’expérience et les perceptions des PME en matière de cyberassurance, notamment si elles ont envisagé de souscrire une police, les facteurs qui ont influencé leur décision (de ne pas) souscrire une couverture et les obstacles potentiels à l’accès.

L’enquête est disponible dans les 24 langues officielles de l’UE et les PME sont invitées à y participer jusqu’au 20 mars 2024 :

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMESurveyCyberInsurance2023

Sources :