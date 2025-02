Nominations de Richard Ferrand, Philippe Bas et Laurence Vichnievsky au Conseil constitutionnel

Par décisions publiées au Journal officiel du 21 février 2025, Richard Ferrand, Philippe Bas et Laurence Vichnievsky sont nommés membres du Conseil constitutionnel. Ils remplacent respectivement Laurent Fabius, Michel Pinault et Corinne Luquiens dont les mandats arrivent à terme le 7 mars 2025.

Nommé par le président de la République Emmanuel Macron, Richard Ferrand est également nommé président du Conseil constitutionnel. Ancien secrétaire général du mouvement En Marche !, brièvement ministre de la Cohésion des territoires en 2017, il a notamment présidé l’Assemblée nationale de 2018 à 2022.

Nommé par le président du Sénat Gérard Larcher, Philippe Bas, conseiller d’État et sénateur, a occupé, entre autres, les fonctions de secrétaire général de la présidence de la République sous Jacques Chirac, de ministre délégué à la Sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille en 2005, puis de ministre de la Santé et des Solidarités en 2007. Il a présidé la commission des lois du Sénat de 2014 à 2020 avant de devenir questeur de 2020 à 2023.

Enfin, nommée par la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, la magistrate Laurence Vichnievsky a notamment été juge d’instruction au pôle financier du tribunal de Paris, où elle a instruit des dossiers emblématiques tels que l’affaire Elf et celle des frégates de Taïwan, avant de présider le TGI de Chartres puis d’être nommée avocate générale à la cour d’appel de Paris. Entrée en politique sous la bannière Europe Écologie Les Verts, c’est finalement sous l’étiquette du MoDem, investie par la République en Marche, qu’elle a été élue députée en 2017 et 2022.

