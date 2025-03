CEDH : refus d’accès aux informations et mise sous surveillance d’une journaliste juridique

La requérante est une ressortissante bulgare, journaliste dans un media en ligne consacré à la justice.

L’affaire concerne le refus de lui donner accès aux motifs de l’acquittement d’un ancien ministre de l’Intérieur dont le procès pénal ouvert contre lui parce qu’il aurait autorisé certains de ses collaborateurs à faire des mises sous surveillance secrètes illégales s’était déroulé dans la confidentialité et à huis clos. Les motifs de l’acquittement n’avaient pas été publiés en ligne, contrairement à ce qu’exigeait normalement le droit bulgare. Le tribunal de Sofia rejeta sa demande au motif qu’elle contenait des détails techniques sur l’utilisation d’équipements de mise sous surveillance secrète, qui constituaient des informations classifiées. La requérante attaqua ce refus, mais en vain.

La requérante soutient que ce refus a violé l’article 10 de la Convention et qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif à cet égard, contrairement à ce qu’exige l’article 13.

Il n’y a pas lieu de vérifier si – comme le soutient le Gouvernement, sur la base des éléments de preuve qu’il a produits – l’arrêt de la Cour administrative suprême dans l’affaire de la requérante est devenu disponible au greffe de cette juridiction le 6 juillet 2017 et a été publié dans son intégralité sur le site Internet de cette juridiction le 7 juillet 2017. Même si tel était le cas, la plainte ne saurait être rejetée pour non-respect du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.

Selon la jurisprudence de la Cour, ce délai – de six mois à l’époque des faits – commence à courir lorsque le requérant a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. Si le droit interne ne prévoit pas la signification de cette décision, il s’agit de la date à laquelle le requérant est en mesure de prendre connaissance de manière certaine de son contenu.

Normalement, et en l’absence d’autres indications, en Bulgarie – où les décisions judiciaires définitives ne sont pas signifiées ou envoyées aux parties par le tribunal – il s’agit de la date de la décision elle-même. Mais lorsqu’il est plausible d’affirmer, comme en l’espèce, qu’un requérant ne pouvait pas ou n’avait pas connaissance du contenu de la décision à la date figurant sur la décision elle-même, d’autres considérations entrent en jeu. Selon une jurisprudence constante, les requérants et leurs représentants ne peuvent être tenus de s’enquérir jour après jour si un jugement qui ne leur a pas été signifié a été rendu. Il n’y a aucune raison de s’écarter de cette approche en l’espèce. Il est vrai qu’il est plus facile et plus rapide de vérifier si un arrêt a été publié sur le site Internet d’un tribunal que de se rendre dans les locaux de ce tribunal pour y vérifier si un arrêt a été rendu. Il n’en demeure pas moins qu’il serait trop contraignant d’exiger des requérants et de leurs représentants qu’ils s’acquittent de cette tâche quotidiennement et de les sanctionner s’ils ne font pas preuve de cette diligence. Il convient également de noter à cet égard que, lors de l’examen de l’affaire en appel, la Cour administrative suprême n’a pas indiqué, même approximativement, quand elle rendrait son arrêt. La requérante et son avocat n’avaient donc aucun moyen de pouvoir mieux planifier leurs démarches. Cette situation illustre également, cependant, que le système bulgare – dans lequel les décisions judiciaires définitives ne sont normalement ni signifiées ni notifiées aux parties – peut conduire à une incertitude quant à la date exacte à laquelle le délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention commence à courir dans des circonstances de ce type.

Par ailleurs, on peut se demander si une réglementation bulgare des circonstances dans lesquelles et des moyens par lesquels des tiers, tels que des journalistes comme le requérant, peuvent obtenir l’accès aux copies des décisions de justice ou des jugements dans les affaires pénales est prévisible. Il est donc discutable de savoir si l’ingérence dans les droits du requérant garantis par l’article 10 de la Convention était prévue par la loi – étant entendu que l’une des exigences découlant de cette expression est la prévisibilité. Même s’il est admis, cependant, que l’ingérence était prévue par la loi, elle n’était en tout état de cause pas nécessaire dans une société démocratique. En ce qui concerne l’objectif de l’ingérence, il convient de noter qu’en Bulgarie, la sécurité nationale n’est apparemment jamais invoquée comme motif autonome de surveillance secrète, et les demandes d’autorisation de ce type de surveillance sont invariablement également fondées sur la nécessité de prévenir ou de détecter une infraction pénale, et la surveillance à des fins de sécurité nationale semble être confiée à l’Agence d’État pour la sécurité nationale, et non au ministère de l’Intérieur. Il est néanmoins admis que la divulgation d’informations sur les méthodes ou le matériel utilisés par une autorité publique à des fins de surveillance secrète pourrait mettre en danger la sécurité nationale – en particulier parce qu’elle pourrait, en révélant les capacités de surveillance secrète des autorités, entraver l’utilisation future efficace de ces méthodes ou de ce matériel pour des tâches liées à la sécurité nationale. À la lumière de ce qui précède, il est admis que l’ingérence était « dans l’intérêt de la sécurité nationale » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.

La question essentielle est de savoir si la nécessité de garder ces questions secrètes a rendu nécessaire de dissimuler au public et aux media l’intégralité des motifs de l’acquittement de l’ancien ministre de l’Intérieur, dans lesquels ils ont apparemment été longuement discutés. De plus, dans la présente affaire, ces accusations portaient sur des allégations d’utilisation abusive grave d’équipements de surveillance secrète – ce qui était une question d’intérêt public considérable en Bulgarie, car à l’époque des faits, des scandales récurrents liés à l’utilisation abusive de moyens spéciaux de surveillance se produisaient. Quant à la question de savoir s’il peut être dérogé à ce principe pour des raisons de sécurité nationale, la Cour a déjà jugé, dans des contextes différents mais étroitement liés, que même lorsqu’une affaire concerne des questions relatives à la sécurité nationale et implique des informations classifiées, il ne saurait être justifié de dissimuler totalement le jugement au public. Elle a souligné à cet égard qu’il existe des techniques qui peuvent répondre à des préoccupations légitimes en matière de sécurité sans pour autant supprimer les obstacles.

Le tribunal de Sofia aurait pu atteindre le but qu’il poursuivait – maintenir le secret sur les méthodes et moyens utilisés pour effectuer la surveillance secrète – par d’autres moyens. Il aurait pu, par exemple, envisager d’éviter de révéler des informations susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale, tout en expliquant de manière significative pourquoi il avait décidé d’acquitter l’ancien ministre de l’Intérieur et ses coaccusés. Son choix de garder secret l’intégralité des motifs de cet acquittement – ​​et l’ingérence dans les droits du requérant garantis par l’article 10 de la Convention qui en a résulté – doit donc être considéré comme se situant en dehors de toute marge d’appréciation acceptable dont jouissent les autorités bulgares en la matière et allant donc au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique.

La procédure prévue par le Code de procédure administrative ne peut pas non plus être considérée comme un recours effectif en ce qui concerne la plainte du requérant. Comme l’a expliqué la Cour administrative suprême bulgare, l’établissement d’un rapport au titre de ce code ne constitue pas un droit personnel à obtenir réparation ni ne donne naissance à un tel droit pour la personne concernée. Il n’est pas non plus nécessaire qu’un tel rapport soit examiné avec la participation de la personne qui l’a établi, ni que l’autorité qui traite le rapport veille à la participation effective de cette personne à la procédure. Un recours hiérarchique de ce type, qui ne repose pas sur un droit personnel à garantir l’exercice des pouvoirs de contrôle de l’État, ne constitue normalement pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.

Le Gouvernement n’a pas identifié d’autre recours possible et n’a pas non plus fait allusion à un tel recours au niveau national. Il n’a pas non plus été avancé que l’application de l’article 13 de la Convention était soumise à une limitation implicite du fait que la décision de ne pas communiquer au requérant les motifs invoqués par le tribunal municipal de Sofia pour acquitter l’ancien ministre de l’Intérieur avait été prise par un administrateur judiciaire sur la base de l’avis du juge qui avait présidé la formation qui avait jugé l’affaire pénale. Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention.

Sources :