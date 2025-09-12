Alerte aux faux ordres de virement : cas réel visant une étude de notaire

La fraude aux faux ordres de virement (FOVI) est un type d’escroquerie particulier qui, par usurpation d’identité, vise à conduire une victime à réaliser un virement de fonds vers un compte frauduleux.

Face à cette forme de criminalité financière de plus en plus courante, l’action de TRACFIN peut être décisive, afin notamment de permettre le blocage des comptes bancaires étrangers et le rapatriement des fonds.

Un exemple, adapté d’un cas réel dans lequel une étude de notaire est victime d’une attaque informatique et d’un vol de données numériques, est présenté.

