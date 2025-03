Analyse des revenus et patrimoines des foyers les plus aisés en France

Le Pôle statistique publique du Département des études et statistiques fiscales rattaché à la DGFiP produit et diffuse des analyses et des études sur l’ensemble des domaines de la fiscalité.

Il revient, dans son analyse du 28 janvier 2025, sur les revenus et patrimoines des foyers les plus aisés en France.

Quelques chiffres clés

En 2022, les 0,1 % des foyers avec les plus hauts revenus ou avec les plus larges patrimoines immobiliers représentent 74 500 foyers.

Les foyers les plus aisés en termes de revenu perçoivent en moyenne 1 030 k€ selon leurs déclarations d’impôts sur le revenu, contre 32 k€ en moyenne pour les autres foyers (+ 4,7 % par an entre 2003 et 2022).

Le patrimoine immobilier moyen des foyers les plus aisés en patrimoine s’élève à 4,6 M€ en 2022 selon les déclarations à l’IFI (contre 250 k€ pour les autres foyers). Il a augmenté de près de 18 % entre 2017 et 2022.

Les foyers les plus aisés sont très majoritairement propriétaires de leur habitation principale, davantage en couple et plus âgés que le reste de la population. Les entrées/sorties de la catégorie des plus hauts revenus sont rares.

Sources :