Bilan de la 2e édition du forum TRACFIN

Le 10 décembre 2024, TRACFIN organisait la deuxième édition de son forum destiné aux professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Les échanges menés lors de ce forum ont permis de mettre en lumière le rôle clé du renseignement financier pour l’appréhension, l’identification et la lutte contre les flux illicites, notamment ceux qui sont directement ou indirectement liés au trafic de stupéfiants et à la fraude aux finances publiques. Autre thème abordé, celui du blanchiment de ces flux via différents vecteurs, parmi lesquels celui de l’immobilier.

Les différents intervenants, tous professionnels de la LCB-FT, ont mis en évidence l’importance du lien entre les différents acteurs, publics comme privés, pour entraver le pouvoir financier des narcotrafiquants et de leurs réseaux, atténuer l’impact de la fraude sur les finances publiques et garantir la robustesse de certains pans de l’économie réelle.

Sources :