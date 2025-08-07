Fraude « CumCum » : la commission des finances effectue un contrôle sur pièces et sur place

Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, s’est rendu à Bercy pour contrôler l’application du dispositif de lutte contre la fraude aux arbitrages de dividendes, dite fraude « CumCum », adopté lors du projet de loi de finances pour 2025.

Le rapporteur général souhaite connaître les raisons qui ont conduit le gouvernement à publier, malgré l’opposition clairement exprimée par la commission des finances, un texte d’application de la loi qui vide largement de son effectivité le dispositif anti-fraude voté par le Parlement.

Ce dispositif vise en effet à mettre fin aux CumCum, des montages financiers qui permettent à certains actionnaires étrangers d’entreprises françaises de contourner l’imposition à la source sur les dividendes avec la complicité de leurs banques, moyennant rétribution.

En édictant un texte d’application qui ajoute à la loi des cas de non-application de l’imposition, le gouvernement introduit une brèche dans le dispositif, non conforme à l’intention du législateur.

