Les droits de mutation à titre onéreux des départements en 2023

En 2023, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements s’élèvent à 13 milliards d’euros (Md€).

Ils ont diminué de 3,7 Md€ par rapport à 2022 (- 22,2 %) pour revenir au niveau observé entre 2019 et 2020.

Les taux de cette taxe varient selon les départements : entre 3,8 % et 4,5 % du montant des transactions. Les départements des littoraux atlantique et méditerranéen, ceux des Alpes et de l’ouest francilien perçoivent des DMTO par habitant de plus de 211 €, soit près du double des départements plus ruraux du centre de la France.

En 2023, les difficultés du marché de l’immobilier ont fragilisé la situation financière des départements pour lesquels les recettes des DMTO sont importantes. Leurs recettes de fonctionnement ont baissé par rapport à 2022, entraînant un recul des investissements et une augmentation de la dette dans un contexte de hausse des dépenses sociales.

Sur une période plus longue, les DMTO restent en 2023 plus élevés qu’en 2012, mais les départements ayant connu les plus fortes progressions depuis 2012 ne sont pas nécessairement ceux ayant enregistré les plus fortes baisses en 2023.

