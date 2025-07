Proposition de loi visant à unifier les délais de dépôt des déclarations fiscales de succession

En l’état des textes, notamment de l’article 641 du CGI, l’ouverture d’une succession entraîne pour les héritiers, donataires et légataires l’obligation de déposer une déclaration de succession et à cette occasion d’acquitter les droits éventuels dus par cette mutation dans les six mois du décès lorsque ce dernier a lieu en métropole, et d’un an dans les autres cas.

Une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale en vue d’unifier ces délais.

Le délai pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès serait ainsi d’une année.

Sources :