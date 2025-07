Rapport d’activité 2024 de la DGFiP

La DGFiP a publié son rapport d’activité pour 2024 : une année de transformation, d’engagement et de résultats.

Une action renforcée contre la fraude fiscale. En 2024, les droits et pénalités notifiés ont atteint un niveau record de 16,7 milliards d’euros, soit 1 milliard de plus qu’en 2023. Cette performance repose notamment sur la montée en puissance de l’intelligence artificielle, mobilisée dans 56 % des contrôles professionnels, et sur le renforcement des effectifs. L’année a aussi vu la création de l’Office national anti-fraude aux finances publiques (ONAF), succédant au service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF).

Un acteur central de la solidarité nationale. La DGFiP a joué un rôle décisif dans la mise en œuvre d’aides exceptionnelles aux entreprises, notamment à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.

L’accompagnement aux entreprises. Elle repose sur plusieurs axes : simplification des démarches quotidiennes, identification des fragilités financières des entreprises et mise à disposition de solutions permettant de consolider leur situation.

S’agissant de l’accompagnement fiscal des PME, le rescrit fiscal et le contrôle sur demande permettent de sécuriser les financements et de réduire les risques fiscaux.

Coopération internationale. Afin d’accompagner les investisseurs étrangers dans la compréhension de la norme fiscale française, la DGFiP a mis en place le service « Tax4Business ». Le registre des paiements transfrontaliers « CESOP » permet quant à lui de détecter la fraude à la TVA.

Le rapport d’activité 2024 est accessible sur le site :

https://www.economie.gouv.fr/dgfip/rapports-dactivite-dgfip.

Sources :