Réductions et crédits d’impôt : précisions sur le versement de l’avance

L’avance des réductions et crédits d’impôt a été versée le 15 janvier 2025. Avec un versement moyen de 639 € par foyer bénéficiaire, cette avance contribue également à préserver le pouvoir d’achat des Français concernés. Celle-ci vise à soutenir et développer notamment l’emploi à domicile ainsi que les dons ou l’hébergement en EHPAD, en anticipant la perception de l’avantage fiscal associé.

L’avance est versée directement sur le compte bancaire communiqué. Le virement est libellé « AVANCE CREDIMPOT ».

Versée en une fois, cette avance correspond à 60 % du montant total des réductions et crédits d’impôt déclarés au printemps 2024 au titre des dépenses réalisées en 2023 (ce montant total figure sur le dernier avis d’impôt sur le revenu, reçu à l’été 2024), déduction faite des éventuelles avances immédiates de crédit d’impôt « services à la personne » déjà reçues en 2024.

En fonction de la déclaration des revenus et dépenses engagées en 2024, qui sera déposée au printemps prochain, le montant définitif des réductions et crédits d’impôt auxquels le contribuable a droit sera calculé et fera l’objet d’une régularisation, à l’été 2025, tenant compte du montant de l’avance versée en janvier.

