Bilan 2022 des défaillances et sauvegardes d’entreprises en France

Le groupe Altares a présenté sa dernière étude sur les défaillances d’entreprises en France.

Avec 42 500 procédures enregistrées en 2022, dont 12 256 au 4e trimestre, le nombre de défaillances accuse une hausse exceptionnelle de près de 50 % par rapport à 2021, un taux jamais observé auparavant.

Le nombre global de procédures reste toutefois inférieur de 10 000 par rapport aux niveaux de 2019.

Avec 1 125 jugements prononcés en 2022, le nombre de procédures de sauvegarde est au plus haut sur 5 ans. En augmentation de 54,3 % sur un an, son rythme accélère encore au 4e trimestre (+ 73 %). Toutefois, ce dispositif réservé aux seules entreprises n’étant pas en cessation de paiement représente toujours moins de 3 % de l’ensemble des procédures.

Les procédures de redressement judiciaire (RJ) augmentent plus vite encore. 10 132 jugements ont été prononcés, soit 55,8 % de plus sur un an. Mais moins d’un jugement sur quatre (23,8 %) est une ouverture de RJ, un taux très en-dessous des 30 % observés avant crise. Sur le dernier trimestre, le nombre de RJ (3027) est encore en hausse (+ 57 %).

Depuis la crise, les liquidations directes sont devenues la norme. 31 257 liquidations judiciaires (LJ) ont été ouvertes (+ 47,9 %) en 2022 et 8 879 (+ 44,8 %) au cours du 4e trimestre. Depuis 2020, les LJ concentrent les trois quarts des jugements prononcés, contre les deux tiers avant Covid.

En région, une défaillance sur trois se concentre en Provence-Alpes-Côte-D’azur et Île-de-France. Dans ces deux régions, la hausse des procédures est contenue sous les 40 %.

En PACA, 4 493 procédures ont été ouvertes (+ 37,9 % sur un an). Elles sont 9 197 en Île-de-France (+ 35,3 %).

