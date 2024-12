CNGTC : bilan du baromètre national des entreprises pour le 3e trimestre 2024

Le Baromètre national des entreprises dévoile ses résultats pour le troisième trimestre 2024. Ces derniers présentent des résultats contrastés.

Si le bilan révèle une légère reprise de l’économie française, portée par l’impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et la progression de la création d’entreprises (+ 8,5 % à un an d’intervalle), dans le même temps, le nombre d’entreprises en difficulté atteint de nouveaux niveaux records en septembre, avec une augmentation de 15,6 % des ouvertures de procédures collectives sur la période.

Dans le détail, les redressements judiciaires bondissent de + 52,8 % sur un an, bien que les liquidations judiciaires représentent toujours plus des deux tiers du total des jugements prononcés (71,5 %). Le nombre de radiations connaît lui aussi une hausse importante. Plus de 75 000 entreprises ont ainsi été radiées du RCS sur la période de juillet à septembre, en hausse de 21,8 % sur un an.

Derrière ces constats généraux, le bilan met en évidence de fortes disparités à l’échelle territoriale. La Bretagne se démarque avec une situation économique relativement confortable, marquée par une création d’entreprises élevée (+ 9,7 %), une contraction du nombre de radiations (- 11,3 %) et une baisse des ouvertures de procédures collectives (- 3 %). Deux autres régions parviennent à se hisser au-dessus des moyennes nationales : le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. À l’inverse, les difficultés s’accumulent en Île-de-France, Normandie et dans le Grand Est, où la progression du nombre d’entreprises en difficulté dépasse les taux nationaux. La région Pays de la Loire connaît quant à elle une explosion des radiations d’entreprises (+ 56,6 % sur un an).

Enfin, si le marché de l’immobilier semble en phase de relance, le secteur enregistre la plus forte hausse du nombre d’entreprises en difficulté (+ 35 %).

Consultez ici le baromètre et ici le communiqué de presse.

