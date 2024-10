Défaillances et sauvegardes des entreprises : bilan du troisième trimestre 2024

Le groupe Altares a publié les chiffres des défaillances d’entreprises en France pour le 3e trimestre 2024.

13 429 entreprises sont tombées en défaillance entre le 1er juillet et le 30 septembre 2024, soit une hausse de 20,1 % par rapport à la même période de 2023. Malgré une confirmation de la décélération, le record de 66 000 défauts sur 12 mois glissés est franchi.

Le nombre de sauvegardes augmente peu (+ 4,7 %), et concentre toujours à peine plus de 2 % de l’ensemble des procédures. Les redressements judiciaires sont en hausse encore rapide : + 34,5 % pour 3 816 jugements prononcés (+ 28 % des décisions). La hausse des jugements de liquidation judiciaire tombe nettement sous les 20 % (+ 15,6 %). 9 322 liquidations directes ont été prononcées, soit un peu plus de 69 % de l’ensemble des procédures.

86 % des entreprises défaillantes comptent moins de 5 salariés. Près de 11 600 très petites structures sont entrées en défaillance (+ 20 % par rapport au 3e trimestre 2023). 73 % d’entre-elles ont fait l’objet d’une liquidation directe. 775 TPE de 6 à 9 salariés sont tombées en défaillance, soit + 31 % sur un an. Les PME de moins de 50 salariés résistent davantage, avec 970 procédures ouvertes. Au-delà de 50 salariés, en revanche, la situation reste tendue : 106 PME-ETI sont entrées en défaillance au cours de ce 3e trimestre (+ 47 % sur un an).

Les jeunes entreprises, créées à partir de 2022, continuent de mieux résister. En revanche, elles ne sont généralement pas suffisamment solides pour permettre l’ouverture d’une période d’observation. 78 % d’entre elles sont ainsi immédiatement liquidées.

Le rapport complet est accessible ici.

Sources :