Fragilité bancaire des TPE et PME : quel bilan ?

Début 2024, la fragilité bancaire des TPE et PME était supérieure à son niveau d’avant-crise sanitaire.

En mars 2024, le nombre moyen de jours de dépassement d’autorisation de découvert des TPE et PME clientes du Crédit Mutuel Alliance Fédérale (CMAF) dépassait son niveau d’avant la crise sanitaire (1,9 jour contre 1,6 jour).

Si le recours massif aux crédits de trésorerie pendant la crise sanitaire, facilité par le dispositif des prêts garantis par l’état (PGE), a permis une baisse temporaire, l’indicateur remonte ensuite progressivement et dépasse son niveau d’avant‑crise à l’été 2022. La situation des TPE, initialement plus favorable, se rapproche de celle des PME.

La construction est le secteur le plus touché depuis mi-2022, avec une moyenne de 2,6 jours de dépassement en mars 2024. Par ailleurs, à cette date, le solde médian des comptes courants est inférieur de 26 % à son niveau d’avant-crise et la baisse est encore plus prononcée en termes réels, compte tenu de l’inflation.

La dégradation est surtout marquée pour les entreprises en difficulté, avec deux fois plus de TPE-PME à découvert début 2024 que début 2020.

