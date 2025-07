Lancement d’une mission dédiée à la transmission-reprise d’entreprises

Avec 500 000 entreprises qui devraient être cédées dans les dix prochaines années et un vieillissement des dirigeants d’entreprise, la France est confrontée à un triple enjeu : vitalité des territoires, souveraineté et transmission des savoir-faire. Alors que les entreprises cédées ou transmises présentent des perspectives économiques plus favorables que celles créées, le manque de repreneurs et les difficultés inhérentes au marché des transmissions freinent la reprise de nombreuses entreprises.

Face à ces constats et afin de mieux cerner les enjeux, l’État a relancé des travaux d’analyse avec une publication annuelle des données sur la transmission, assurée par la Direction générale des entreprises (DGE) dont les premiers résultats ont été publiés en juin : « Les transmissions d’entreprises : tendances, défis et enjeux pour l’économie française ».

Pour aller plus loin, une mission dédiée à la transmission-reprise est lancée, dont l’objectif est de réunir les acteurs de la transmission-reprise pour agir massivement en faveur de la reprise d’entreprise, partout en France, en levant les freins existants.

Quatre groupes de travail sont chargés d’enrichir les réflexions et de proposer des solutions concrètes.

Sources :