Le service d’accompagnement fiscal des PME se déploie partout en France

Afin de mieux répondre aux attentes des entreprises, la DGFiP a annoncé l’installation de son service d’accompagnement fiscal personnalisé des PME dans 36 nouvelles directions départementales des Finances publiques.

Le service d’accompagnement fiscal des PME a vocation à répondre aux problématiques fiscales spécifiques rencontrées par ces dernières, et à sécuriser les opérations économiques présentant pour elles des enjeux importants et des risques élevés. Il peut donner lieu à une aide ponctuelle ou s’inscrire dans la durée, et se matérialise par des réponses d’ordre général ou des prises de position sur des points spécifiques.

1 500 entreprises ont d’ores et déjà profité d’un accompagnement fiscal depuis 2019.

Les entreprises étrangères peuvent également recourir à ce service, en particulier lorsqu’elles cherchent à investir en France.

Consulter la liste des Services d’accompagnement fiscal personnalisé des PME

Sources :