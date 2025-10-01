Les entreprises et l’IA

En 2024, 10 % des entreprises implantées en France déclarent utiliser au moins une technologie d’intelligence artificielle (IA), soit + 4 points par rapport à 2023.

L’adoption de ces technologies dépend fortement de la taille de l’entreprise et du secteur d’activité. 33 % des entreprises de 250 salariés ou plus utilisent l’IA. Les entreprises utilisant l’IA en 2024 concentrent 49 % du chiffre d’affaires total du champ et 40 % de l’emploi total.

Les entreprises du secteur de l’information et de la communication sont de loin les plus utilisatrices (42 %), soit + 12 points par rapport à 2023.

Au-delà des deux dimensions clés que sont la taille et le secteur d’activité, d’autres caractéristiques des entreprises peuvent expliquer le recours à l’IA, comme l’appartenance à un groupe (français ou international), ou l’existence de compétences en interne.

Le recours à l’IA par les entreprises reste par ailleurs en retrait par rapport à l’ensemble de l’Union européenne (13 % en 2024).

Les technologies d’IA les plus utilisées sont celles réalisant des analyses du langage écrit (44 %) et celles d’apprentissage automatique (41 %), mais les entreprises les plus utilisatrices recourent fréquemment à plusieurs technologies.

Plus d’un quart des entreprises utilisant l’IA la mobilisent pour le marketing ou les ventes, ou encore pour les processus de production ou de services.

