Ouverture de la plateforme « Mission Transition Écologique » pour les entreprises

https://presse.economie.gouv.fr/ouverture-de-la-plateforme-mission-transition-ecologique/

Le gouvernement a annoncé le lancement de la plateforme numérique « Mission Transition Écologique », qui sera le point d’entrée de référence des près de 4 millions de TPE et PME pour accélérer leur indispensable transition écologique.

L’objectif de la plateforme est d’augmenter le nombre d’entreprises qui s’engagent dans la transition écologique afin de changer d’échelle, tout en simplifiant et rationnalisant leur parcours dans l’accès aux aides et dispositifs d’accompagnement.

À terme, la plateforme offrira à l’entreprise un parcours utilisateur complet, fluide et personnalisé qui lui permettra en peu de temps de bénéficier d’un autodiagnostic, d’être orientée vers les aides, dispositifs d’accompagnements et contacts pertinents, et d’être informée sur les actions essentielles à engager dans une démarche de transition environnementale selon les résultats de l’autodiagnostic.

Pour accéder à la plateforme : https://mission-transition-ecologique.beta.gouv.fr/

Sources :