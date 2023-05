Publication du dernier bilan national des entreprises des greffiers des tribunaux de commerce

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) a publié la 5e édition de son bilan national des entreprises.

Ce dernier permet d’analyser la situation des entreprises en 2022, confrontées aux effets à retardement de la crise sanitaire et à une succession de crises conjoncturelles.

Un entrepreneuriat qui résiste. Malgré la multiplication de crises paralysant l’économie mondiale, 573 132 entreprises ont vu le jour en 2022, soit 110 000 entités de plus que celles enregistrées en 2019, avant la crise sanitaire. Le ralentissement de 6,2 % de la création d’entreprises observé entre 2022 et 2021 est ainsi à relativiser.

Un tiers des immatriculations sont des entreprises individuelles, incluant les micro-entreprises.

Les activités immobilières se démarquent en représentant plus d’une entreprise sur cinq créées sur l’année (20,7 %), suivies par le commerce (16,8 %) et les activités de conseils et services aux entreprises (14,8 %).

Des radiations et procédures collectives en hausse. 346 511 entreprises ont été radiées du RCS en 2022, soit près de 36 000 radiations supplémentaires par rapport à 2021 (+ 11,6 %).

Le nombre d’entreprises en difficulté progresse sensiblement par rapport à 2021, avec 37 468 procédures collectives ouvertes (+ 52 %). Le total des procédures collectives reste toutefois nettement inférieur aux niveaux observés en 2018 et 2019, où près de 45 000 ouvertures procédures collectives étaient alors ouvertes par an.

Au niveau régional. La région francilienne se distingue sans conteste des dynamiques régionales observées à l’échelle de l’hexagone : la création d’entreprises y enregistre son plus faible recul (- 4,2 %, contre – 6,2 % de moyenne nationale), les radiations s’y stabilisent (- 0,4 %, contre + 11,6 % en moyenne) et les procédures collectives se limitent à une progression de 35 % par rapport à 2021.

Les régions Centre-Val de Loire (- 9,3 % d’immatriculations), Hauts-de-France (- 9,1 %), Grand-Est (- 8,9 %) et Nouvelle-Aquitaine (- 8,9 %) enregistrent quant à elles les plus forts ralentissements entrepreneuriaux.

Du côté des radiations, Mayotte et PACA subissent les plus fortes progressions (près de + 50 % en un an).

