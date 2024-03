Publication du rapport d’activité de la Direction générale des entreprises pour 2023

Pour la Direction générale des entreprises (DGE), l’année 2023 a été marquée par l’accélération de la réindustrialisation, un renforcement de la régulation du numérique et des étapes majeures franchies dans la planification écologique et le développement de l’économie de proximité.

Le rapport annuel dresse le bilan des actions phares menées par la direction : renforcer la résilience et la souveraineté de l’industrie française ; accompagner la transition écologique de l’économie ; accélérer la transition numérique et développer une économie de proximité verte et accessible à tous.

Pour aller plus loin : Rapport d’activité 2023 en intégralité.

Sources :