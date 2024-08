Bilan sur la mobilité des habitants de QPV entre 2011 et 2020

Les habitants des quartiers prioritaires de la ville (QPV) ont tendance à y résider de manière durable dans le temps. Entre 2011 et 2020, un habitant sur dix a déménagé au moins une fois tout en restant dans ces quartiers et quatre habitants sur dix n’ont jamais déménagé. Ces habitants sont souvent locataires du parc social et parmi eux, ceux qui ont déménagé ont les niveaux de vie les plus faibles. Trois habitants sur dix ont quitté les quartiers prioritaires et un sur dix n’y a résidé que quelques années au cours de la période. Enfin, un habitant sur dix a emménagé dans un de ces quartiers sur la période et y résidait encore en 2020.

Ces études et statistiques montrent que les quartiers prioritaires sont marqués par de nombreuses fragilités socio-économiques. En 2018, en France, 5,4 millions d’habitants, soit 8 % de la population, vivaient dans l’un des 1 436 QPV. Une grande part de ces habitants vit sous le seuil de pauvreté (43 %, contre 14 % des habitants de l’environnement urbain de ces quartiers).

Sources :