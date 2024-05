Bilans 2023 pour l’hébergement et le logement

La direction régionale et interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL), Action Logement, la Banque des Territoires et le conseil régional d’Île-de-France ont publié leurs bilans pour 2023.

Sont notamment détaillés les financements accordés par l’État pour l’hébergement et l’insertion, l’accès au logement, les logements spécifiques, la production de logements, l’accession à la propriété, l’amélioration du parc de logements et la rénovation urbaine.

