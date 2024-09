DPE : renforcement de la formation et du contrôle des diagnostiqueurs immobilier

La formation et la certification des diagnostiqueurs immobiliers, alors même qu’elles sont fortement encouragées, semblent présenter des lacunes.

À ce jour, treize organismes de certification certifient les compétences des diagnostiqueurs, assurent le contrôle sur ouvrage et la surveillance documentaire, et retirent ou suspendent le cas échéant leur certificat dans le cadre de cycles de certification. Pour obtenir cette certification, les diagnostiqueurs doivent témoigner de prérequis de compétences techniques, suivre une formation initiale, et réaliser avec succès un examen pratique et théorique dans le domaine des techniques du bâtiment. Ils doivent ensuite suivre plusieurs sessions de formation continue.

Pour autant, si la méthodologie de calcul du DPE a été fiabilisée lorsqu’elle a été réformée en 2021, il a tout de même pu être constaté une certaine hétérogénéité dans la qualité de réalisation des diagnostics. Dans ce contexte, le ministère a mis en place à l’été 2022 une feuille de route visant à l’amélioration de la qualité de réalisation des DPE. Un dispositif de certification spécifique, plus exigeant, a été mis en place pour les diagnostiqueurs immobiliers réalisant les DPE. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er juillet 2024.

Ce dispositif vise à renforcer la formation initiale et continue ainsi que les contrôles et à homogénéiser le contenu et les modalités des examens, notamment en modifiant l’examen pratique qui consistera, à partir de 2026, à l’élaboration d’un DPE en bâtiment réel et sur logiciel.

